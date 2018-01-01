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На Волинській митниці стали частіше виявляти злочини

На Волинській митниці стали частіше виявляти злочини
За січень-вересень 2018 року волинські митники виявили більше кримінальних правопорушень, аніж за аналогічний період минулого року.

Про це йшлося під час підсумкової наради Волинської митниці ДФС у ході розгляду питання «Про показники роботи в напрямку протидії митним правопорушенням за 9 місяців та основні завдання у жовтні 2018 року».

Зокрема, це стосується контрабанди або незаконного зберігання наркотичних засобів (32 факти у 2018 проти 20 фактів 2017 року), контрабанди інших заборонених до переміщення через митний кордон товарів, як то культурні цінності чи зброя, підроблення документів, ухилення від сплати митних платежів, порушення правил використання надр тощо.

Особливістю цього напрямку протидії правопорушенням полягає в необхідності злагодженої та системної співпраці з іншими органами державної виконавчої влади, наділеними повноваженнями слідства чи обвинувачення.

Після виявлення митниками факту, що може бути кваліфікований як злочин, документи передаються за підслідністю, визначеною Кримінально-процесуальним Кодексом, до відповідного органу для детального розслідування і визначення ступеня провини порушника.

Відтак, в.о начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький зобов’язав профільне управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії посилити інтенсивність обміну інформацією та координації спільних дій з метою утвердження одного з базових принципів кримінального права – невідворотності покарання.
На Волинській митниці стали частіше виявляти злочини

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Теги: митниця, Волинь
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