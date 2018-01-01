Ножем у серце: у Дніпрі чоловік вбив прокурора. ВІДЕО
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У Дніпрі на вулиці Виконкомівській вбили 35-річного прокурора.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Згідно з повідомленням, інформація про подію до Шевченківського районного відділення поліції надійшла 7 жовтня, о 5 годині ранку.
Прибувши на місце поліцейські в цій же квартирі затримали чоловіка 1983 р. народження, який підозрюється у скоєнні навмисного вбивства.
Чоловіку вручили повідомлення про підозру за ст. 115 ККУ. Розслідування проводить поліція, яка розглядає попередню версію вчинення вбивства як конфлікт на побутовому ґрунті.
Як повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, вбитий прокурор працював в органах прокуратури близько 4 років.
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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Згідно з повідомленням, інформація про подію до Шевченківського районного відділення поліції надійшла 7 жовтня, о 5 годині ранку.
Прибувши на місце поліцейські в цій же квартирі затримали чоловіка 1983 р. народження, який підозрюється у скоєнні навмисного вбивства.
Чоловіку вручили повідомлення про підозру за ст. 115 ККУ. Розслідування проводить поліція, яка розглядає попередню версію вчинення вбивства як конфлікт на побутовому ґрунті.
Як повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, вбитий прокурор працював в органах прокуратури близько 4 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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