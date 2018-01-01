У Володимирі підвищили тарифи на тепло





про це пише



“Ми ще будемо повертатися до цього питання. Тільки Ковель і Нововолинськ підняли тарифи. Але ми не маємо куди діватися“, – сказав на засіданні мер Петро Саганюк.



Затвердили такі тарифи для населення:



послуга з централізованого опалення – 1 634,48 грн/Гкал.

опалення – 37,22 грн/м.кв.

гаряча вода – 106 грн/м.кубічний.

теплова енергія – 1 615,31 грн/Гкал.



Для бюджетних установ:



постачання гарячої води – 115,24 грн/м.кубічний

теплова енергія – 1 789,44 грн/Гкал.

Тарифи вступають в силу через 15 днів після опублікування в газеті.



Нагадаємо, що 1-го жовтня тарифи підняли у Нововолинську.



Зокрема, для населення у сусідньому місті послуга з централізованого опалення з будинковими та квартирними приладами становить 1 566, 83 грн/Гкал, опалення без лічильників – 37, 20 грн/м.кв, гаряча вода – 86,70 грн/м.кубічний (81,85 – за відсутності рушнико-сушильників), теплова енергія – 1 533,77 грн/Гкал.



Для бюджетних установ: теплова енергія – 2 091,39 грн/Гкал, постачання гарячої води – 107,64 грн/м.кубічний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го жовтня у Володимирі-Волинському відбулося міськвиконкому, на якому затвердили тарифи на новий опалювальний сезон.про це пише Буг “Ми ще будемо повертатися до цього питання. Тільки Ковель і Нововолинськ підняли тарифи. Але ми не маємо куди діватися“, – сказав на засіданні мерЗатвердили такі тарифи для населення:послуга з централізованого опалення – 1 634,48 грн/Гкал.опалення – 37,22 грн/м.кв.гаряча вода – 106 грн/м.кубічний.теплова енергія – 1 615,31 грн/Гкал.Для бюджетних установ:постачання гарячої води – 115,24 грн/м.кубічнийтеплова енергія – 1 789,44 грн/Гкал.Тарифи вступають в силу через 15 днів після опублікування в газеті.Нагадаємо, що 1-го жовтня тарифи підняли у Нововолинську.Зокрема, для населення у сусідньому місті послуга з централізованого опалення з будинковими та квартирними приладами становить 1 566, 83 грн/Гкал, опалення без лічильників – 37, 20 грн/м.кв, гаряча вода – 86,70 грн/м.кубічний (81,85 – за відсутності рушнико-сушильників), теплова енергія – 1 533,77 грн/Гкал.Для бюджетних установ: теплова енергія – 2 091,39 грн/Гкал, постачання гарячої води – 107,64 грн/м.кубічний.

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