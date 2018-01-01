Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО





Урочисте вручення відбулося 8 жовтня на території дитячого християнського табору “Берізка”, - йдеться на сайті



Його придбав швецький меценат Руне Графстром, який і вручив автомобіль спільно із керівниками та представниками благодійної організації “Філіппус”, серед яких Бертіл Сйостром і Мікаел Йонссон.



Подарована “швидка” забезпечуватиме потреби жителів Тростянецької сільської ради, а в майбутньому – Тростянецької об’єднаної територіальної громади.



В Україні благодійна організація “Філіппус” працює з 1992 року, сьогоднішній візит в Україну – 111.



Голова районної державної адміністрації Валерій Ткачук подякував благодійникам, які не забувають про українську землю та допомагають громаді району.



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