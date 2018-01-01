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Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО

Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО
У селі Озеро Ківерцівського району благодійники подарували громаді автомобіль швидкої допомоги.

Урочисте вручення відбулося 8 жовтня на території дитячого християнського табору “Берізка”, - йдеться на сайті Ківерцівської РДА.

Його придбав швецький меценат Руне Графстром, який і вручив автомобіль спільно із керівниками та представниками благодійної організації “Філіппус”, серед яких Бертіл Сйостром і Мікаел Йонссон.

Подарована “швидка” забезпечуватиме потреби жителів Тростянецької сільської ради, а в майбутньому – Тростянецької об’єднаної територіальної громади.

В Україні благодійна організація “Філіппус” працює з 1992 року, сьогоднішній візит в Україну – 111.

Голова районної державної адміністрації Валерій Ткачук подякував благодійникам, які не забувають про українську землю та допомагають громаді району.
Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО
Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО
Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО
Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО

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Теги: швидка допомога, подарунок
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