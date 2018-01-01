Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:24
Любите шопінг у ТРЦ «ПортCity»? А ми любимо Вас дивувати!
Зберігайте cобі нові стильні мегапропозиції від ТРЦ «ПортCity»!
Магазин «DRESS CODE», 3 поверх.
У цьому магазині кожна клієнтка зможе знайти підходящі речі, а продавці-консультанти допоможуть обрати саме те вбрання, яке підкреслить вашу красу й індивідуальність.
Мега пропозиція: До -20% на хутряні жилетки, -20% на кардигани, спортивні костюми та шкіряні куртки
Магазин «GUITAR», 2 поверх.
Шукаєте бездоганний святковий образ? Чи діловий костюм? Можливо джинси або брюки ідеального крою? Все, що Вам потрібно є у магазині «GUITAR».
Мега пропозиція: -10% на нову колекцію та до -70% на попередню колекцію
Магазин «DODONA», 2 поверх.
Магазин «DODONA» пропонує вишукані жіночі наряди 42-56 розміру. Хочете розкішну хутряну шубу? Тепер ви знаєте, де її знайти.
Мега пропозиція: -10% на нову колекцію та до -50% на колекцію весняно-літнього сезону.
Магазин «PINK», 1 поверх.
У магазині «PINK» є можливість підібрати жіночий образ як для прогулянки, так і для ділової зустрічі. Ви будете дуже задоволені, що обрали одяг саме у цьому магазині.
Мега пропозиція: при покупці від 1500 гривень – знижка 500 гривень.
Магазин «IMPERIAL», 1 поверх.
Магазин для панянок, що акцентують увагу на стильних сукнях та вишуканому верхньому одязі. Консультанти допоможуть вам виглядати ідеально.
Мега пропозиція: - 30% на весь товар
Магазин «NAF NAF», 1 поверх.
Асортимент колекцій відображає сучасні тенденції в одязі як для ділових дам, так і для молодих модниць. Колекції у магазині постійно оновлюються.
Мега пропозиція: Розпродаж попередньої колекції до -50%
Слідкуйте за fashion-анонсами від ТРЦ «ПортCity»!
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Зберігайте cобі нові стильні мегапропозиції від ТРЦ «ПортCity»!
Магазин «DRESS CODE», 3 поверх.
У цьому магазині кожна клієнтка зможе знайти підходящі речі, а продавці-консультанти допоможуть обрати саме те вбрання, яке підкреслить вашу красу й індивідуальність.
Мега пропозиція: До -20% на хутряні жилетки, -20% на кардигани, спортивні костюми та шкіряні куртки
Магазин «GUITAR», 2 поверх.
Шукаєте бездоганний святковий образ? Чи діловий костюм? Можливо джинси або брюки ідеального крою? Все, що Вам потрібно є у магазині «GUITAR».
Мега пропозиція: -10% на нову колекцію та до -70% на попередню колекцію
Магазин «DODONA», 2 поверх.
Магазин «DODONA» пропонує вишукані жіночі наряди 42-56 розміру. Хочете розкішну хутряну шубу? Тепер ви знаєте, де її знайти.
Мега пропозиція: -10% на нову колекцію та до -50% на колекцію весняно-літнього сезону.
Магазин «PINK», 1 поверх.
У магазині «PINK» є можливість підібрати жіночий образ як для прогулянки, так і для ділової зустрічі. Ви будете дуже задоволені, що обрали одяг саме у цьому магазині.
Мега пропозиція: при покупці від 1500 гривень – знижка 500 гривень.
Магазин «IMPERIAL», 1 поверх.
Магазин для панянок, що акцентують увагу на стильних сукнях та вишуканому верхньому одязі. Консультанти допоможуть вам виглядати ідеально.
Мега пропозиція: - 30% на весь товар
Магазин «NAF NAF», 1 поверх.
Асортимент колекцій відображає сучасні тенденції в одязі як для ділових дам, так і для молодих модниць. Колекції у магазині постійно оновлюються.
Мега пропозиція: Розпродаж попередньої колекції до -50%
Слідкуйте за fashion-анонсами від ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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