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Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*

Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Любите шопінг у ТРЦ «ПортCity»? А ми любимо Вас дивувати!

Зберігайте cобі нові стильні мегапропозиції від ТРЦ «ПортCity»!

Магазин «DRESS CODE», 3 поверх.

У цьому магазині кожна клієнтка зможе знайти підходящі речі, а продавці-консультанти допоможуть обрати саме те вбрання, яке підкреслить вашу красу й індивідуальність.

Мега пропозиція: До -20% на хутряні жилетки, -20% на кардигани, спортивні костюми та шкіряні куртки

Магазин «GUITAR», 2 поверх.

Шукаєте бездоганний святковий образ? Чи діловий костюм? Можливо джинси або брюки ідеального крою? Все, що Вам потрібно є у магазині «GUITAR».

Мега пропозиція: -10% на нову колекцію та до -70% на попередню колекцію

Магазин «DODONA», 2 поверх.

Магазин «DODONA» пропонує вишукані жіночі наряди 42-56 розміру. Хочете розкішну хутряну шубу? Тепер ви знаєте, де її знайти.

Мега пропозиція: -10% на нову колекцію та до -50% на колекцію весняно-літнього сезону.

Магазин «PINK», 1 поверх.

У магазині «PINK» є можливість підібрати жіночий образ як для прогулянки, так і для ділової зустрічі. Ви будете дуже задоволені, що обрали одяг саме у цьому магазині.

Мега пропозиція: при покупці від 1500 гривень – знижка 500 гривень.

Магазин «IMPERIAL», 1 поверх.

Магазин для панянок, що акцентують увагу на стильних сукнях та вишуканому верхньому одязі. Консультанти допоможуть вам виглядати ідеально.

Мега пропозиція: - 30% на весь товар

Магазин «NAF NAF», 1 поверх.

Асортимент колекцій відображає сучасні тенденції в одязі як для ділових дам, так і для молодих модниць. Колекції у магазині постійно оновлюються.

Мега пропозиція: Розпродаж попередньої колекції до -50%

Слідкуйте за fashion-анонсами від ТРЦ «ПортCity»!

Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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