У Карпатах помер турист, який піднімався на гору
Сьогодні, 14:23
Під час сходження на гору Петрос в Карпатах помер 55-річний чоловік зі Львова.
Інцидент стався в суботу, 6 жовтня, але управління ДСНС в Закарпатській області повідомило про нього в понеділок, 8 жовтня, - пише Корреспондент.
Зокрема, рятувальники отримали інформацію про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос різко погіршилося самопочуття одного з туристів.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки. Однак лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка.
"О 23:10 тіло загиблого рятувальниками було доставлено до Рахівської районної лікарні. Причина смерті встановлюється. Найбільш ймовірно, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент стався в суботу, 6 жовтня, але управління ДСНС в Закарпатській області повідомило про нього в понеділок, 8 жовтня, - пише Корреспондент.
Зокрема, рятувальники отримали інформацію про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос різко погіршилося самопочуття одного з туристів.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки. Однак лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка.
"О 23:10 тіло загиблого рятувальниками було доставлено до Рахівської районної лікарні. Причина смерті встановлюється. Найбільш ймовірно, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Сьогодні, 14:50
Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:24
У Карпатах помер турист, який піднімався на гору
Сьогодні, 14:23
На Волинській митниці стали частіше виявляти злочини
Сьогодні, 14:00
Іноземні благодійники подарували волинянам «швидку». ФОТО
Сьогодні, 13:58