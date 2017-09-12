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У Карпатах помер турист, який піднімався на гору

У Карпатах помер турист, який піднімався на гору
Під час сходження на гору Петрос в Карпатах помер 55-річний чоловік зі Львова.

Інцидент стався в суботу, 6 жовтня, але управління ДСНС в Закарпатській області повідомило про нього в понеділок, 8 жовтня, - пише Корреспондент.

Зокрема, рятувальники отримали інформацію про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос різко погіршилося самопочуття одного з туристів.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки. Однак лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка.

"О 23:10 тіло загиблого рятувальниками було доставлено до Рахівської районної лікарні. Причина смерті встановлюється. Найбільш ймовірно, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Карпати, смерть, турист
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