У Карпатах помер турист, який піднімався на гору





Інцидент стався в суботу, 6 жовтня, але управління ДСНС в Закарпатській області повідомило про нього в понеділок, 8 жовтня, - пише



Зокрема, рятувальники отримали інформацію про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос різко погіршилося самопочуття одного з туристів.



Для проведення пошуково-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки. Однак лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка.



"О 23:10 тіло загиблого рятувальниками було доставлено до Рахівської районної лікарні. Причина смерті встановлюється. Найбільш ймовірно, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час сходження на гору Петрос в Карпатах помер 55-річний чоловік зі Львова.Інцидент стався в суботу, 6 жовтня, але управління ДСНС в Закарпатській області повідомило про нього в понеділок, 8 жовтня, - пише Корреспондент Зокрема, рятувальники отримали інформацію про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос різко погіршилося самопочуття одного з туристів.Для проведення пошуково-рятувальних робіт направили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки. Однак лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка."О 23:10 тіло загиблого рятувальниками було доставлено до Рахівської районної лікарні. Причина смерті встановлюється. Найбільш ймовірно, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.

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