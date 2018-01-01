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На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину

На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину
У Краматорську патрульні затримали жінку причетну до вбивства, та врятували поранену дитину, яка стікала кров'ю.

Про це прес-службі патрульної поліції Краматорська та Слов'янська у Facebook.

Інцидент трапився опівночі 6 жовтня. Патрульні, які прибули на місце події, у під'їзді на сходах, побачили закривавлену жінку (35 років) без ознак життя.

Почувши дитячій плач та крики, правоохоронці піднялися вище.

На другому поверсі в одній з квартир патрульні помітили відчинені двері, на порозі яких лежала дитина у ледь притомному стані та із спини у якої стікала кров , а поряд - жінку. Побачивши співробітників поліції, 42 -річна громадянка почала неадекватно агресивно себе поводити та намагалася кидатись на правоохоронців.

У патрульних виникла думка, що саме ця особа може бути причетна до вбивства.

Аби жінка більше нікому не завдала шкоди злагодженими діями патрульні поліцейські затримали громадянку з використанням спеціальних засобів (кайданок ).

Як виявилося, 7- річний хлопчик - син цієї жінки. В нього правоохоронці виявили колото-різане поранення в районі спини. Лікарі констатували у хлопчика проникаюче поранення спини в області правої легені.

Триває слідство.

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Теги: вбивство, жінка, Доннечина
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