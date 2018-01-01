На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину

У Краматорську патрульні затримали жінку причетну до вбивства, та врятували поранену дитину, яка стікала кров'ю.Про це прес-службі патрульної поліції Краматорська та Слов'янська у Facebook.Інцидент трапився опівночі 6 жовтня. Патрульні, які прибули на місце події, у під'їзді на сходах, побачили закривавлену жінку (35 років) без ознак життя.Почувши дитячій плач та крики, правоохоронці піднялися вище.На другому поверсі в одній з квартир патрульні помітили відчинені двері, на порозі яких лежала дитина у ледь притомному стані та із спини у якої стікала кров , а поряд - жінку. Побачивши співробітників поліції, 42 -річна громадянка почала неадекватно агресивно себе поводити та намагалася кидатись на правоохоронців.У патрульних виникла думка, що саме ця особа може бути причетна до вбивства.Аби жінка більше нікому не завдала шкоди злагодженими діями патрульні поліцейські затримали громадянку з використанням спеціальних засобів (кайданок ).Як виявилося, 7- річний хлопчик - син цієї жінки. В нього правоохоронці виявили колото-різане поранення в районі спини. Лікарі констатували у хлопчика проникаюче поранення спини в області правої легені.Триває слідство.