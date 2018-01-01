вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині перевірили якісь води: де знайшли нітрати

На Волині перевірили якісь води: де знайшли нітрати
У Любешівському районі фахівці перевірили якість води і знайшли значні відхилення від норм.

Відтак, 60 із 351 відібраної спеціалістами проб води не відповідають нормам, - пише газета "Нове життя".

Вміст нітратів у досліджених пробах коливається від 51,3 до 91,0 мг/дм3 при нормі до 50 мг/дм3. Тобто є перевищення у 1,8 раза. Високий показник питомої ваги невідповідних проб свідчить про ризик виникнення захворювання метгемоглобінемії, особливо у дітей віком до трьох років та вагітних жінок.

Найбільше проб із перевищенням вмісту нітратів виявлено у селах Бірки, Березичі, Судче, Велика Глуша, Зарудчі. Про це повідомила Катерина Лещук, лікар із загальної гігієни Любешівського районного лабораторного відділення.

Спеціалісти Любешівського районного лабораторного відділення ще до початку навчального року обстежили всі освітні заклади, відібрали та дослідили 53 взірці питної води. 24 з них не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.

При нормативних показниках заліза у питній воді (1,0 мг/дм3) найбільше перевищення виявлено у дошкільних закладах Бірок, Малої Глуші, Великого Куреня, закладах загальної середньої освіти Бірок, Нових Березич, Ветел, Селіска, Деревка, Гірок, Цира.

Разом із тим усі вищезазначені зразки за мікробіологічними показниками відповідають встановленим нормам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перевірили якісь води: де знайшли нітрати
Сьогодні, 15:27
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
Сьогодні, 15:22
На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину
Сьогодні, 15:04
Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Сьогодні, 14:50
Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
На них могли рівнятися інші, - директор любешівського коледжу про загиблих хлопців На них могли рівнятися інші, - директор любешівського коледжу про загиблих хлопців
Сьогодні, 13:01
Кілька вулиць Рожища залишаться без води Кілька вулиць Рожища залишаться без води
Сьогодні, 11:04
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
07 жовтень, 11:52
На одній з луцьких вулиць не буде води На одній з луцьких вулиць не буде води
01 жовтень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перевірили якісь води: де знайшли нітрати
Сьогодні, 15:27
 0
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
Сьогодні, 15:22
 0
На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину
Сьогодні, 15:04
 0
Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Сьогодні, 14:50
 0
Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:24
 0
Медіа
відео
1/8