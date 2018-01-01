У «Промені» відбудеться вистава з пікантними жартами та переможницею шоу «Холостяк»*

13 жовтня у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво». Разом з акторами виступить переможниця телешоу «Холостяк» -Це не просто вистава. Це суцільна імпровізація. Про життя, про нас з вами, про відносини зі всім тим, що вони в себе включають. Відверто та смішно про найпотаємніше. Глядачі задаватимуть ситуацію, а актори втілюватимуть її одразу на сцені.Нагадуємо, що зараз діє акція: при купівлі квитка на виставу «Сексуальне чтиво» у касі РЦ «Промінь» – Ви отримуєте знижку -50% на другу виставу театру «Новорічний кекс», котра відбудеться 10 листопада.Квитки на шоу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.