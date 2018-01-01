На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО
Сьогодні, 15:45
У селі Жабка Ківерцівського району водій маршрутки №107 не підібрав на зупинці маму з дитиною на руках.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталія Лукашук.
Жінка розповіла, що мала доїхати до Ківерець, та водій автобуса не зупинився.
"Сьогодні зранку стояла з дитиною на руках в Жабці на зупинці..і зупиняла цей автобус, щоб доїхати в Ківерці, а бидло не зупинилось, вибачте за цей вислів, але інакше його не назвеш, людина без душі за кермом", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталія Лукашук.
Жінка розповіла, що мала доїхати до Ківерець, та водій автобуса не зупинився.
"Сьогодні зранку стояла з дитиною на руках в Жабці на зупинці..і зупиняла цей автобус, щоб доїхати в Ківерці, а бидло не зупинилось, вибачте за цей вислів, але інакше його не назвеш, людина без душі за кермом", - йдеться у дописі.
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