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На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО

На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО
У селі Жабка Ківерцівського району водій маршрутки №107 не підібрав на зупинці маму з дитиною на руках.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наталія Лукашук.

Жінка розповіла, що мала доїхати до Ківерець, та водій автобуса не зупинився.

"Сьогодні зранку стояла з дитиною на руках в Жабці на зупинці..і зупиняла цей автобус, щоб доїхати в Ківерці, а бидло не зупинилось, вибачте за цей вислів, але інакше його не назвеш, людина без душі за кермом", - йдеться у дописі.

На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО
На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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