На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО

У селі Жабка Ківерцівського району водій маршрутки №107 не підібрав на зупинці маму з дитиною на руках.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написалаЖінка розповіла, що мала доїхати до Ківерець, та водій автобуса не зупинився."Сьогодні зранку стояла з дитиною на руках в Жабці на зупинці..і зупиняла цей автобус, щоб доїхати в Ківерці, а бидло не зупинилось, вибачте за цей вислів, але інакше його не назвеш, людина без душі за кермом", - йдеться у дописі.