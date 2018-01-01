Грузин «обчистив» квартиру на Волині
Сьогодні, 16:19
На Волині 44-річного громадянина Грузії підозрюють у вчиненні квартирної крадіжки.
Минулого тижня у Володимирі-Волинському невідомий зловмисник проник до помешкання 50-річної місцевої жительки та викрав в неї ювелірні вироби на суму 4 тис. грн., - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції.
Під час оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього злочину 44-річного іноземця. Правопорушника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину, викрадених правопорушником речей, правоохоронці вилучили.
До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.
Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.
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Минулого тижня у Володимирі-Волинському невідомий зловмисник проник до помешкання 50-річної місцевої жительки та викрав в неї ювелірні вироби на суму 4 тис. грн., - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Потерпіла звернулася з відповідною заявою до поліції.
Під час оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього злочину 44-річного іноземця. Правопорушника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину, викрадених правопорушником речей, правоохоронці вилучили.
До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.
Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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