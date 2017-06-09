У Ковельському ЦНАПі видаватимуть закордонні паспорти





Необхідне обладнання було придбане за кошти міського бюджету та облаштоване спеціальне приміщення, - йдеться на сайті



Як відомо, цю послугу надають у Ковельському районному відділі державної міграційної служби України. Установа не встигає за попитом громадян. Щоденно тут утворюються чималі черги. Через це люди змушені витрачати багато часу. Особливо це стосується осіб, які досягли чотирнадцяти років і у зв’язку зі змінами в законодавстві мають оформляти внутрішні пластикові ID-паспорти.



У ЦНАПі за виготовлення документів стягується тільки адміністративний збір. Звичайна ІD-картка коштує 279 грн., термінова – 366 грн. При досягненні 14-ти або 16-ти років вона є безкоштовною.



Вартість закордонного біометричного паспорта громадянина України становить 557,32 грн., термінового – 810, 32 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському ЦНАПі розпочали прийом документів для оформлення ID-карток та закордонних паспортів.Необхідне обладнання було придбане за кошти міського бюджету та облаштоване спеціальне приміщення, - йдеться на сайті Ковельської міської ради Як відомо, цю послугу надають у Ковельському районному відділі державної міграційної служби України. Установа не встигає за попитом громадян. Щоденно тут утворюються чималі черги. Через це люди змушені витрачати багато часу. Особливо це стосується осіб, які досягли чотирнадцяти років і у зв’язку зі змінами в законодавстві мають оформляти внутрішні пластикові ID-паспорти.У ЦНАПі за виготовлення документів стягується тільки адміністративний збір. Звичайна ІD-картка коштує 279 грн., термінова – 366 грн. При досягненні 14-ти або 16-ти років вона є безкоштовною.Вартість закордонного біометричного паспорта громадянина України становить 557,32 грн., термінового – 810, 32 грн.

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