Синоптики розповіли, чи буде похолодання у найближчі дні





Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталя Голеня, - пише



"Різкого зниження температури найближчий тиждень не чекаємо, навіть на наступному тижні температурний фон дещо знизиться, але це буде 13-18 градусів по всій країні. Тобто найближчі 10, а то й 15 діб різкого похолодання не буде", - зазначила синоптик.



За її словами, протягом поточного тижня в Україні утримається тепла і суха погода. Температура на більшості території складе вдень 13-18 градусів тепла, на півдні та в Закарпатті – 18-23.



При цьому вона додала, що вночі буде доволі прохолодно: 2-8 тепла, на узбережжі – 10-12 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні впродовж нинішнього і наступного тижня збережеться тепла і суха погода без опадів.Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру, - пише УНН "Різкого зниження температури найближчий тиждень не чекаємо, навіть на наступному тижні температурний фон дещо знизиться, але це буде 13-18 градусів по всій країні. Тобто найближчі 10, а то й 15 діб різкого похолодання не буде", - зазначила синоптик.За її словами, протягом поточного тижня в Україні утримається тепла і суха погода. Температура на більшості території складе вдень 13-18 градусів тепла, на півдні та в Закарпатті – 18-23.При цьому вона додала, що вночі буде доволі прохолодно: 2-8 тепла, на узбережжі – 10-12 градусів.

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