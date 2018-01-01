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Синоптики розповіли, чи буде похолодання у найближчі дні

Синоптики розповіли, чи буде похолодання у найближчі дні
В Україні впродовж нинішнього і наступного тижня збережеться тепла і суха погода без опадів.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру Наталя Голеня, - пише УНН.

"Різкого зниження температури найближчий тиждень не чекаємо, навіть на наступному тижні температурний фон дещо знизиться, але це буде 13-18 градусів по всій країні. Тобто найближчі 10, а то й 15 діб різкого похолодання не буде", - зазначила синоптик.

За її словами, протягом поточного тижня в Україні утримається тепла і суха погода. Температура на більшості території складе вдень 13-18 градусів тепла, на півдні та в Закарпатті – 18-23.

При цьому вона додала, що вночі буде доволі прохолодно: 2-8 тепла, на узбережжі – 10-12 градусів.


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Теги: синоптики, погода, прогноз
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