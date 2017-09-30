Впевнена перемога: волинські атовці обіграли прикордонників у футбол. ФОТО





Про це повідомили у "Спілці воїнів АТО Волині".



В групі F фінальної частини чемпіонату за "Кубок Героїв АТО" сьогодні зустрічалися ФК "Волинь АТО" та ФК "Прикордонник" М-П ДПСУ на стадіоні тренувальної бази ФК "Динамо" в Конча-Заспі, переможцем у даному матчі були волиняни із рахунком 4-0.



За ФК "Волинь АТО" забивали:

Леонід Єфремов, Сергій Ткаченко, Олександр Батюк (Дубль).



"Впевнена та динамічна гра волинян захопила публіку від початку матчу й до кінця, отримали масу оплесків та скандування "Волинь вперед, до перемоги", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, волинські





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