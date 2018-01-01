Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Сьогодні, 17:15
Лучанин Олексій Дмитрієв знявся у романтичній лицарській фотосесії.
Світлини опублікувала їх авторка Лілія Возняк, - пише Таблоїд Волині.
Знімки зробили у рамках фототуру «Середньовічна казка», який відбувся у Свіржському замку на Львівщині.
Модель: Олексій Дмитрієв, Marjana Fekhtel.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцькі патрульні: Олексій Дмитрієв
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини опублікувала їх авторка Лілія Возняк, - пише Таблоїд Волині.
Знімки зробили у рамках фототуру «Середньовічна казка», який відбувся у Свіржському замку на Львівщині.
Модель: Олексій Дмитрієв, Marjana Fekhtel.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцькі патрульні: Олексій Дмитрієв
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться захід, який сприятиме розвитку Луцька*
Сьогодні, 17:23
У Луцьку «спалили» шахрая, який хотів видурити телефон. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Сьогодні, 17:15
Шукають родичів жінки, яка померла на Волині
Сьогодні, 16:56
Синоптики розповіли, чи буде похолодання у найближчі дні
Сьогодні, 16:54