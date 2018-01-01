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Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії

Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Лучанин Олексій Дмитрієв знявся у романтичній лицарській фотосесії.

Світлини опублікувала їх авторка Лілія Возняк, - пише Таблоїд Волині.

Знімки зробили у рамках фототуру «Середньовічна казка», який відбувся у Свіржському замку на Львівщині.

Модель: Олексій Дмитрієв, Marjana Fekhtel.

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Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії
Середньовічна казка: лучанин знявся у романтичній фотосесії

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Теги: фото, лучанин, лицар
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