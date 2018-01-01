У Луцьку «спалили» шахрая, який хотів видурити телефон. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Луцьку жінку, яка продавала телефон, хотіли розвести шахраї.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наташа Горошко.
"Розмістила оголошення про продаж телефону, сьогодні дзвонить «потенційний покупець», який хоче зробити подарунок своїй племінниці! Готовий купити телефон, перерахувавши кошти на картку і приславши кур’єра - стара відома схема! Навіть смс про зарахування коштів надіслав. Дивує інше: відразу звернулася в 102, перетелефонув черговий працівник патрульної поліції, Який навіть виїхав на місце зустрічі з так званим кур’єром..... проте жодних дій не вчинив", - йдеться у дописі.
Жінка пояснила, як працює схема: телефонують із наміром придбати річ, перерахувати вам кошти і прислати кур'єра за покупкою.
"Звісно питає номер картки, куди скинути гроші. Згодом присилає смс з номеру телефону 380919551353 (мені саме з такого номеру прийшло), наче б то про зарахування коштів. Продавець вірить в те, що гроші зайшли і радо віддає річ. В результаті продавець - ні з чим, а покупець - з вашою річчю!" - пише жінка.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Наташа Горошко.
"Розмістила оголошення про продаж телефону, сьогодні дзвонить «потенційний покупець», який хоче зробити подарунок своїй племінниці! Готовий купити телефон, перерахувавши кошти на картку і приславши кур’єра - стара відома схема! Навіть смс про зарахування коштів надіслав. Дивує інше: відразу звернулася в 102, перетелефонув черговий працівник патрульної поліції, Який навіть виїхав на місце зустрічі з так званим кур’єром..... проте жодних дій не вчинив", - йдеться у дописі.
Жінка пояснила, як працює схема: телефонують із наміром придбати річ, перерахувати вам кошти і прислати кур'єра за покупкою.
"Звісно питає номер картки, куди скинути гроші. Згодом присилає смс з номеру телефону 380919551353 (мені саме з такого номеру прийшло), наче б то про зарахування коштів. Продавець вірить в те, що гроші зайшли і радо віддає річ. В результаті продавець - ні з чим, а покупець - з вашою річчю!" - пише жінка.
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