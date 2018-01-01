У Луцьку просять створити центр денного перебування людей з інвалідністю

Голова обласної державної адміністраціїзустрівся з керівниками громадський організацій, які брали участь у танцювальних номерах «Осіннього балу – 2018» для дітей з інвалідністю.Спілкування відбулося сьогодні, 8 жовтня 2108 року, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА у Facebook.Так, мами дітей з інвалідністю подякували керівнику найвищої виконавчої гілки влади в області та вручили йому подяку від імені чотирьох громадських організацій: ГО Батьків дітей із синдромом Дауна, ГО Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», ГО «Центр реабілітації осіб із інвалідністю «Джерело життя» та ГО батьків дітей із психофізичними вадами розвитку «Повір у себе»."Ми хочемо подякувати за великий вклад, який ви зробили командою облдержадміністрації для наших дітей. Я сподіваюся, що це не останній бал, на якому побували наші діти. Ці щасливі очі і батьків, і дітей – вони незабутні. Більшість з них – вперше в житті одягнули бальне плаття. Тож щира подяка від усіх нас!", - подякували Олександру Савченку мами учасників «Осіннього балу 2018».Окрім того, поговорили й про щоденні проблеми людей з інвалідністю."В Луцьку людьми з інвалідністю, які досягли повноліття, займаються виключно громадські організації. Проте, вони потребують більшого. Хочемо звернутися та порадитися з Вами, аби створити спеціальний центр для таких людей. Ми вже бачили такі заклади у Вінниці та Києві. І дуже важливо, аби в центрі була денна зайнятість, не менше шести годин в день", - розповілаГолова обласної державної адміністрації Олександр Савченко розділяє прагнення керівників громадських організацій зробити життя людей з інвалідністю більш соціалізованим:"Створюємо ефективну робочу групу, яка буде серйозно цим займатися. Я це бачу, як інклюзивно-ресурсний центр для дорослих. Нам потрібно визначатися конкретно: можна поїхати подивитися, як такі заклади організовані, вивчати. Ви давайте пропозиції, напрацювання, а ми будемо викладати їх на папері. Можливо, це буде проект для ДФРР".Окрім того, мами дітей з інвалідністю зауважили, що такий заклад повинен очолювати професійний керівник – з відповідною освітою, досвідом та підготовкою. Він повинен розуміти практичні проблеми батьків.Також батьки розповіли про проблему стоматологічного лікування людей з інвалідністю. Для них необхідне повне знечулення, яке не по кишені батькам. Цю проблему також вирішуватимуть.Ще однією незручністю є відсутність соціального таксі в Луцьку. Олександр Савченко запевнив, що звернеться з листом до міської ради, аби відновити такі перевезення.