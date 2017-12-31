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Лучани стали авторами ескізу першого в Україні «літаючого» муралу

Лучани стали авторами ескізу першого в Україні «літаючого» муралу
На одній із багатоповерхівок Рівного створять перший в Україні digital-мурал – з технологією доповненої реальності.

Про це повідомляє rivne1.tv.

На рівненській багатоповерхівці з’явиться «літаючий» digital-мурал. Малюнок прикрасить стіну будинку по вул. Коновальця,7. Авторами ідеї є Громадська організація «Платформа взаємодій «Простір», реалізовують проект за підтримки Українського культурного фонду.

Мурал має назву - «Літаюче місто». Авторами ескізу є творче об'єднання «Magic Art Group» з Луцька. До складу команди входить четверо художників. У їхньому доробку близько 150 робіт на стінах різної величини у багатьох містах України.

Паралельно із художніми роботами триває розробка цифрової візуалізації малюнка. Цим займаються відомі IT-фахівці та мультиплікатори з компанії «Lookinar» (м. Київ).

«Мурал з технологією доповненої реальності потрібен Рівному для розвитку туристичного потенціалу та привабливості. А також впровадження інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури і мистецтв, підтримки та розвитку і професійного зростання молодих митців. На даний час у жодному з міст України поки ще немає digital-мурала, тому команда ГО «Платформа взаємодій «Простір» радіє, що він з’явиться саме у Рівному»,- зазначив голова правління ГО «Платформа взаємодій «Простір» Олександр Ковальчук.

Крім нового мурала, буде оцифрований також існуючий - «Моє місто». Нагадаємо, що він з`явився влітку на будинку по вулиці Міцкевича, 9. Авторами роботи є рівненсько-львівський тандем River Cash і Taras Arm.

Нагадаємо, що «Простір» вже має досвід реалізації урбаністично-мистецьких проектів зі створення перших муралів у Рівному - THE STREET WALLS. Це і величезний мурал «Моє місто», а також малюнки на стінах головного корпусу НУВГП.

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Теги: мурал, графіті, Рівне, мистецтво
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