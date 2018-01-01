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Двох волинських посадовців, які прикривали «наливайку», спіймали на хабарі. ФОТО

Двох волинських посадовців, які прикривали «наливайку», спіймали на хабарі. ФОТО
На Волині на одержанні хабара викрили посадовців ДСНС та Держпродспоживслужби.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Правоохоронці викрили на одержанні чергового траншу неправомірної вигоди інспектора Володимир-Волинського міжрайонного відділу Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника Володимир-Волинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в області.

Кожен з яких одержав по 6 тис. грн. за не викриття діяльності нелегальної АЗС.

Перед цим задокументували одержання вказаними особами двічі по 100 літрів пального кожному за вирішення цих же питань.

Перевіряється причетність керівництва міжрайонного відділу УДСНС до кришування нелегальних АЗС.

Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення посадовцям про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Двох волинських посадовців, які прикривали «наливайку», спіймали на хабарі. ФОТО
Двох волинських посадовців, які прикривали «наливайку», спіймали на хабарі. ФОТО
Двох волинських посадовців, які прикривали «наливайку», спіймали на хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, кримінал, Волинь
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