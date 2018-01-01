На Волині крадій кабелю сяде за ґрати на півроку





Тричі раніше судимого чоловіка засудили до арешту на 6 місяців за крадіжку кабелю «Укртелекому» та ремонтних матеріалів з приміщення супермаркету в Нововолинську, - пише



1 жовтня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок.



Так, особа маючи не зняту та непогашену судимість, вночі 8 січня, перебуваючи біля будинків №№ 12,14,16,17,19 по вулиці Кримського у Нововолинську та будинків №№ 32/1,39/2 по вулиці Небесної Сотні з опор зв’язку викрала 145 метрів кабелю, вартістю 551 гривень, та провід довжиною 15 метрів, вартістю 25,98 гривень, які належать ПАТ “Укртелеком”.



Окрім того, 18-го травня близько 18:10 в приміщенні за адресою проспект Дружби, 6а, де відбувалося будівництво супермаркету «АТБ», чоловік викрав ремонтні матеріали на суму 992,31 гривень. Та був затриманий “на гарячому” біля будівлі.



У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Чоловік був раніше судимий трьома вироками суду за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство, крадіжку та грабіж.



Суд призначив покарання у виді арешту на строк шість місяців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловіка, яка викрав кабель та ремонтні матеріали, заарештували на 6 місяців.Тричі раніше судимого чоловіка засудили до арешту на 6 місяців за крадіжку кабелю «Укртелекому» та ремонтних матеріалів з приміщення супермаркету в Нововолинську, - пише Буг 1 жовтня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок.Так, особа маючи не зняту та непогашену судимість, вночі 8 січня, перебуваючи біля будинків №№ 12,14,16,17,19 по вулиці Кримського у Нововолинську та будинків №№ 32/1,39/2 по вулиці Небесної Сотні з опор зв’язку викрала 145 метрів кабелю, вартістю 551 гривень, та провід довжиною 15 метрів, вартістю 25,98 гривень, які належать ПАТ “Укртелеком”.Окрім того, 18-го травня близько 18:10 в приміщенні за адресою проспект Дружби, 6а, де відбувалося будівництво супермаркету «АТБ», чоловік викрав ремонтні матеріали на суму 992,31 гривень. Та був затриманий “на гарячому” біля будівлі.У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Чоловік був раніше судимий трьома вироками суду за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство, крадіжку та грабіж.Суд призначив покарання у виді арешту на строк шість місяців.

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