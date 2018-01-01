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На Волині крадій кабелю сяде за ґрати на півроку

На Волині крадій кабелю сяде за ґрати на півроку
У Нововолинську чоловіка, яка викрав кабель та ремонтні матеріали, заарештували на 6 місяців.

Тричі раніше судимого чоловіка засудили до арешту на 6 місяців за крадіжку кабелю «Укртелекому» та ремонтних матеріалів з приміщення супермаркету в Нововолинську, - пише Буг.

1 жовтня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок.

Так, особа маючи не зняту та непогашену судимість, вночі 8 січня, перебуваючи біля будинків №№ 12,14,16,17,19 по вулиці Кримського у Нововолинську та будинків №№ 32/1,39/2 по вулиці Небесної Сотні з опор зв’язку викрала 145 метрів кабелю, вартістю 551 гривень, та провід довжиною 15 метрів, вартістю 25,98 гривень, які належать ПАТ “Укртелеком”.

Окрім того, 18-го травня близько 18:10 в приміщенні за адресою проспект Дружби, 6а, де відбувалося будівництво супермаркету «АТБ», чоловік викрав ремонтні матеріали на суму 992,31 гривень. Та був затриманий “на гарячому” біля будівлі.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Чоловік був раніше судимий трьома вироками суду за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство, крадіжку та грабіж.

Суд призначив покарання у виді арешту на строк шість місяців.

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Теги: крадіжка, кабель, суд
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