На Волині крадій кабелю сяде за ґрати на півроку
Сьогодні, 18:44
У Нововолинську чоловіка, яка викрав кабель та ремонтні матеріали, заарештували на 6 місяців.
Тричі раніше судимого чоловіка засудили до арешту на 6 місяців за крадіжку кабелю «Укртелекому» та ремонтних матеріалів з приміщення супермаркету в Нововолинську, - пише Буг.
1 жовтня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок.
Так, особа маючи не зняту та непогашену судимість, вночі 8 січня, перебуваючи біля будинків №№ 12,14,16,17,19 по вулиці Кримського у Нововолинську та будинків №№ 32/1,39/2 по вулиці Небесної Сотні з опор зв’язку викрала 145 метрів кабелю, вартістю 551 гривень, та провід довжиною 15 метрів, вартістю 25,98 гривень, які належать ПАТ “Укртелеком”.
Окрім того, 18-го травня близько 18:10 в приміщенні за адресою проспект Дружби, 6а, де відбувалося будівництво супермаркету «АТБ», чоловік викрав ремонтні матеріали на суму 992,31 гривень. Та був затриманий “на гарячому” біля будівлі.
У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Чоловік був раніше судимий трьома вироками суду за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство, крадіжку та грабіж.
Суд призначив покарання у виді арешту на строк шість місяців.
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Тричі раніше судимого чоловіка засудили до арешту на 6 місяців за крадіжку кабелю «Укртелекому» та ремонтних матеріалів з приміщення супермаркету в Нововолинську, - пише Буг.
1 жовтня Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок.
Так, особа маючи не зняту та непогашену судимість, вночі 8 січня, перебуваючи біля будинків №№ 12,14,16,17,19 по вулиці Кримського у Нововолинську та будинків №№ 32/1,39/2 по вулиці Небесної Сотні з опор зв’язку викрала 145 метрів кабелю, вартістю 551 гривень, та провід довжиною 15 метрів, вартістю 25,98 гривень, які належать ПАТ “Укртелеком”.
Окрім того, 18-го травня близько 18:10 в приміщенні за адресою проспект Дружби, 6а, де відбувалося будівництво супермаркету «АТБ», чоловік викрав ремонтні матеріали на суму 992,31 гривень. Та був затриманий “на гарячому” біля будівлі.
У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину. Чоловік був раніше судимий трьома вироками суду за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство, крадіжку та грабіж.
Суд призначив покарання у виді арешту на строк шість місяців.
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