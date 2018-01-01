Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
У Ковелі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +4…+7 градусів, удень – +13…+15.
Вітер східний, південний і південно-східний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
У Ковелі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +4…+7 градусів, удень – +13…+15.
Вітер східний, південний і південно-східний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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