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Цвяхи, лесбійки та некрокомунізм: у луцькому «Кораблику» відбувся вечір поезії та музики

Цвяхи, лесбійки та некрокомунізм: у луцькому «Кораблику» відбувся вечір поезії та музики
Поети та поетки з кількох міст України читали для лучан у пивному клубі «Кораблик - Оболонь».

Вірші про любов, цвяхи, бога та лесбійок зібрали більше сотні слухачів у неділю, 7 жовтня.

Незвичайний для Луцька формат поетичних читань організували у рамках проекту для митців-початківців «Ліхтар».

Модерувала зустріч радіоведуча та ведуча багатьох фестивалів Вікторія Жуковська. Спершу до мікрофону вона запросила лучанина, керівника проекту «Ліхтар» Рту.

Він експресивно прочитав вірші з багатьма числівниками. Після нього виступила поетка родом із Луцька Ірина Купчинська. Свій виступ дівчина завершила дещо агресивною, а проте неймовірно образною поезією про місто, в якій слухачі намагалися впізнати рідний Луцьк.

Поет із сонячного Закарпаття Томаш Деяк читав тексти зі своєї збірки «Колискова Кусто». Музичну частину вечора забезпечили Дмитро Кухарук та вокалістка Влада Маринчук. Вони разом виконали кілька каверів.

Після чудового виступу музикантів поетичні читання продовжилися віршами харизматичного Теодота Кирсти та тендітної Анни Ютченко.

Образні поезії змусили по-іншому подивитися на цвяхи і людей, на сонце, тіні і каміння, що танцюючи падає у воду, наче «слово люблю, що вперше кинули в цей світ» . Відкриттям для багатьох стали вірші поета-некрокомуніста Вано Крюґера, якого назвали своєрідним хедлайнером вечора.

Завершили літературно-музичну зустріч у «Кораблику» авторськими піснями Дмитра Кухарука.

«Мене потішила велика кількість молодих людей в залі - як серед виступаючих, так і серед тих, хто слухав і плескав. Атмосфера була надзвичайною - усі, як відмічала навіть модераторка Вікторія Жуковська, тихо і уважно «ковтали» кожне слово та звук, що досить незвично для гамірного «Кораблика».

Словом, від імені закладу дякуємо усім, хто долучився до події і чекаємо на нові зустрічі», - розповідає арт-директор Пивного клубу «Оболонь» Андрій Тимчук.

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Теги: поезія, ліхтар, анонс
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