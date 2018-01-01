Андрій Покровський розповів, як залучити інвестиції у Луцьк

Андрій Покровський, бізнесмен, засновник Громадянськог Руху «CВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради, розповів, як залучити інвестиції, щоб вони працювали на благо лучан та усіх волинян.



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У своєму відеоблозі депутат зазначив, що має цілісне бачення розвитку нашого міста та зацікавлений у залученні інвестицій в Луцьк та Волинську область.



«Щоб в обласний центр почали надходити інвестиції, місту потрібен інвестиційний поштовх, який можна забезпечити залученням одного або декількох відомих брендів, таких, до прикладу, як McDonalds чи Siemens», – вважає Андрій Покровський.



На думку депутата, місто, яке має чіткий план розвитку з конкретно визначеними цілями та пріоритетами, є значно привабливішим для інвестора. Луцьк може бути таким, саме тому необхідно розробити та прийняти повноцінну Стратегію розвитку міста.



Окрім цього, Андрій Покровський наголосив на важливості створення агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже це полегшить комунікацію та підвищить ефективність взаємодії інвесторів та органів влади.



Луцьку потрібна якісна промоція його інвестиційного потенціалу в Україні та за кордоном. Допомогою у підвищенні інвестиційної привабливості Волині може стати дієвий досвід наших країн-сусідів.



Проте реальну зміну ситуації можна очікувати лише за умови цілеспрямованих дій місцевої влади і відкритої та чесної конкуренції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , бізнесмен, засновник Громадянськог Руху «CВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради, розповів, як залучити інвестиції, щоб вони працювали на благо лучан та усіх волинян.Про це пише Конкурент У своєму відеоблозі депутат зазначив, що має цілісне бачення розвитку нашого міста та зацікавлений у залученні інвестицій в Луцьк та Волинську область.«Щоб в обласний центр почали надходити інвестиції, місту потрібен інвестиційний поштовх, який можна забезпечити залученням одного або декількох відомих брендів, таких, до прикладу, як McDonalds чи Siemens», – вважає Андрій Покровський.На думку депутата, місто, яке має чіткий план розвитку з конкретно визначеними цілями та пріоритетами, є значно привабливішим для інвестора. Луцьк може бути таким, саме тому необхідно розробити та прийняти повноцінну Стратегію розвитку міста.Окрім цього, Андрій Покровський наголосив на важливості створення агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже це полегшить комунікацію та підвищить ефективність взаємодії інвесторів та органів влади.Луцьку потрібна якісна промоція його інвестиційного потенціалу в Україні та за кордоном. Допомогою у підвищенні інвестиційної привабливості Волині може стати дієвий досвід наших країн-сусідів.Проте реальну зміну ситуації можна очікувати лише за умови цілеспрямованих дій місцевої влади і відкритої та чесної конкуренції.

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