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Нові радари на волинських дорогах: вже попалися 37 «шумахерів»

Нові радари на волинських дорогах: вже попалися 37 «шумахерів»
Екіпаж волинських патрульних на автодорозі Н-22 від 0 до 37 км зупинив сьогодні, 8 жовтня, 37 транспортних засобів.

Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.

Інспектори в тестовому режимі фіксували швидкість автомобілів приладом TruCam.

На двох водіїв винесено постанови за ч.1 ст.126 КУпАП (не мали при собі документа про реєстрацію на транспортні засоби).

Більшість порушників було зупинено за порушення швидкісного режиму у межах населеного пунку на понад 20 км/год, але виявлено 6 випадків перевищення швидкості на 50 км/год (максимальна зареєстрована швидкість була 122км/год).


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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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