Нові радари на волинських дорогах: вже попалися 37 «шумахерів»

Екіпаж волинських патрульних на автодорозі Н-22 від 0 до 37 км зупинив сьогодні, 8 жовтня, 37 транспортних засобів.Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.Інспектори в тестовому режиміприладом TruCam.На двох водіїв винесено постанови за ч.1 ст.126 КУпАП (не мали при собі документа про реєстрацію на транспортні засоби).Більшість порушників було зупинено за порушення швидкісного режиму у межах населеного пунку на понад 20 км/год, але виявлено 6 випадків перевищення швидкості на 50 км/год (максимальна зареєстрована швидкість була 122км/год).