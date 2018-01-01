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«Револьверний фонд» на Волині: хто може отримати гроші. ВІДЕО

«Револьверний фонд» на Волині: хто може отримати гроші. ВІДЕО
На Волині запрацював «револьверний фонд» – це безвідсотковий кредит, яким можуть скористатися мешканці певної громади.

Про це повідомляє UA: Волинь.

Цей фінансовий механізм на Волині першими випробують жителі Люблинецької ОТГ Ковельського району, про що розповіла голова громади.

Скільки грошей і на які цілі виділятимуть – у відео.



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Теги: гроші, Волинь
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