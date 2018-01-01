«Револьверний фонд» на Волині: хто може отримати гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
На Волині запрацював «револьверний фонд» – це безвідсотковий кредит, яким можуть скористатися мешканці певної громади.
Про це повідомляє UA: Волинь.
Цей фінансовий механізм на Волині першими випробують жителі Люблинецької ОТГ Ковельського району, про що розповіла голова громади.
Скільки грошей і на які цілі виділятимуть – у відео.
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Про це повідомляє UA: Волинь.
Цей фінансовий механізм на Волині першими випробують жителі Люблинецької ОТГ Ковельського району, про що розповіла голова громади.
Скільки грошей і на які цілі виділятимуть – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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