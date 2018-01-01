Через інцидент на кордоні з Білоруссю хотіли перевернути авто. ВІДЕО





Про це повідомляє білоруське видання



Видання опублікувало відео від очевидця, яке було знято на білорусько-українському кордоні. З якоїсь причини до водія Volkswagen на польських номерах (за інформацією ЗМІ, за кермом був українець) в інших людей виникло дуже багато претензій. У машині хотіли розбити скло і навіть намагалися перевернути автомобіль.



«Серед шуму і крику стає зрозуміло, що на кордоні даний водій наїхав жінці на ногу, «прокатав» чоловіка на даху - і поїхав. Його зловили на нейтральній смузі», - йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфліктна ситуація виникла на українсько-білоруському кордоні через інцидент у пункті пропуску «Доманове»-«Мокрани».Про це повідомляє білоруське видання BrestCITY Видання опублікувало відео від очевидця, яке було знято на білорусько-українському кордоні. З якоїсь причини до водія Volkswagen на польських номерах (за інформацією ЗМІ, за кермом був українець) в інших людей виникло дуже багато претензій. У машині хотіли розбити скло і навіть намагалися перевернути автомобіль.«Серед шуму і крику стає зрозуміло, що на кордоні даний водій наїхав жінці на ногу, «прокатав» чоловіка на даху - і поїхав. Його зловили на нейтральній смузі», - йдеться у повідомленні.

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