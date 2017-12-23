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Луцькі гімнастки вибороли чималу колекцію медалей у Львові

Луцькі гімнастки вибороли чималу колекцію медалей у Львові
На Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Кубок Лева», що відбувся у Львові, вдало виступили юні гімнастки з Луцька.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

У змаганнях взяли участь вихованки відділення художньої гімнастики луцької ДЮСШ № 3.Перше місце посіла 8-річна Софія Мельничук у вправі з обручем.

Другі місця у багатоборстві, вправі з обручем та без предмета – у Анни Забіяки (2009 р.н.). Дарина Іванник (2005 р.н.) виборола третє місце у багатоборстві та другі місця в вправах з обручем та стрічкою.

А Злата Приходько (2013 р.н.) посіла третє місце у вправі без предмета.

Також брали участь та показали хороші результати: Марія Шокур, Анна Третяк, Вікторія Бугайчук, Єва Герасимюк, Аріна Крючкова, Каріна Крачук, Софія Мельничук, Валерія Сломінська, Анастасія Близнюк.


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Теги: гімнастика, Луцьк
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