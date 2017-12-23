Луцькі гімнастки вибороли чималу колекцію медалей у Львові

На Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Кубок Лева», що відбувся у Львові, вдало виступили юні гімнастки з Луцька.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.У змаганнях взяли участь вихованки відділення художньої гімнастики луцької ДЮСШ № 3.Перше місце посіла 8-річнау вправі з обручем.Другі місця у багатоборстві, вправі з обручем та без предмета – у(2009 р.н.).(2005 р.н.) виборола третє місце у багатоборстві та другі місця в вправах з обручем та стрічкою.(2013 р.н.) посіла третє місце у вправі без предмета.Також брали участь та показали хороші результати: