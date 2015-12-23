Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО

Красивий парк у селі Лище неподалік Луцька міг би стати туристичною перлиною, однак поки що захаращений сміттям та заріс чагарниками.Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активістАктивіст зазначив: «Волинське село Лище, яке засноване у 1545 році, що знаходиться поблизу Луцька, могло б стати туристичною перлиною області, або хоча б мальовничим населеним пунктом Луцького району».Він підкреслив, що парк із чудовою панорамою на ставок заріс чагарниками й потонув у горі сміття.