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Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО

Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Красивий парк у селі Лище неподалік Луцька міг би стати туристичною перлиною, однак поки що захаращений сміттям та заріс чагарниками.

Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст Андрій Білан.

Активіст зазначив: «Волинське село Лище, яке засноване у 1545 році, що знаходиться поблизу Луцька, могло б стати туристичною перлиною області, або хоча б мальовничим населеним пунктом Луцького району».

Він підкреслив, що парк із чудовою панорамою на ставок заріс чагарниками й потонув у горі сміття.

Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО
Чудовий парк на Волині заріс чагарниками і захаращений сміттям. ФОТО

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Теги: парк, Волинь
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