Волинські волонтери повезли допомогу бійцям у зону ООС





Про це пише



Добровольці, очолювані Сергієм Шуміком, відправилися на Схід України, в зону проведення ООС. Їх мета – матеріально та духовно підтримати військовослужбовців Збройних сил України та передати зібрану допомогу, до якої своїми пожертвами долучилися парафіяни православних храмів місцевого благочиння.



Вкотре разом із волонтерами до бійців із душпастирською місією вирушив клірик Камінь-Каширського благочиння протоієрей Юрій Михайлов – настоятель міського храму Різдва Пресвятої Богородиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери з Каменя-Каширського із благодійною місією вирушили зону проведення ООС.Про це пише Район. Камінь-Каширський Добровольці, очолювані, відправилися на Схід України, в зону проведення ООС. Їх мета – матеріально та духовно підтримати військовослужбовців Збройних сил України та передати зібрану допомогу, до якої своїми пожертвами долучилися парафіяни православних храмів місцевого благочиння.Вкотре разом із волонтерами до бійців із душпастирською місією вирушив клірик Камінь-Каширського благочиння протоієрей– настоятель міського храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію