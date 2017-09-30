вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волонтери повезли допомогу бійцям у зону ООС

Волинські волонтери повезли допомогу бійцям у зону ООС
Волонтери з Каменя-Каширського із благодійною місією вирушили зону проведення ООС.

Про це пише Район. Камінь-Каширський.

Добровольці, очолювані Сергієм Шуміком, відправилися на Схід України, в зону проведення ООС. Їх мета – матеріально та духовно підтримати військовослужбовців Збройних сил України та передати зібрану допомогу, до якої своїми пожертвами долучилися парафіяни православних храмів місцевого благочиння.

Вкотре разом із волонтерами до бійців із душпастирською місією вирушив клірик Камінь-Каширського благочиння протоієрей Юрій Михайлов – настоятель міського храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Волинські волонтери повезли допомогу бійцям у зону ООС

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтери, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі маршрутки: думки пасажирів і водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 06:44
Волинські волонтери повезли допомогу бійцям у зону ООС
Сьогодні, 06:09
Через коротке замикання на Волині спалахнув будинок
Сьогодні, 04:45
До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району
Сьогодні, 03:34
На Волині прокуратура побачила незаконні тендери
Сьогодні, 02:21
Схожі новини
Волинські волонтери розповіли про «іграшки для дорослих» на війні Волинські волонтери розповіли про «іграшки для дорослих» на війні
26 липень, 04:40
«Якби не війна»: у Луцьку відкрили фотовиставку «Якби не війна»: у Луцьку відкрили фотовиставку
30 вересень, 2017, 21:00
Волонтери просять допомогти речами на Схід Волонтери просять допомогти речами на Схід
28 травень, 2017, 23:08
На Волині розшукують постраждалих від російської агресії На Волині розшукують постраждалих від російської агресії
20 березень, 2017, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі маршрутки: думки пасажирів і водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 06:44
 0
Волинські волонтери повезли допомогу бійцям у зону ООС
Сьогодні, 06:09
 0
Через коротке замикання на Волині спалахнув будинок
Сьогодні, 04:45
 0
До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району
Сьогодні, 03:34
 0
На Волині прокуратура побачила незаконні тендери
Сьогодні, 02:21
 0
Медіа
відео
1/8