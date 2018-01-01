До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району

Децентралізаційні процеси на Волині тривають навіть попри відтермінування ЦВК виборів у новоутворених ОТГ, серед яких і в перспективі одна з найпотужніших громад області – Липинська.Про це повідомила консультант з комунікацій Волинського РВ Асоціації міст УкраїниВідповідно до затверджених змін до Перспективного плану формування територіальних громад Волинської області, Дернівська сільрада, що у Ківерцівському районі, яка донедавна була «білою плямою», увійшла до складу Липинської ОТГ сусіднього Луцького району.У Дерно з виїзною консультацією приїхали експерти Офісу реформ.Під час зустрічі у сільського головиобговорили проведення процедури приєднання, оцінили фінансові вигоди від спільного господарювання із Липинською ОТГ та «придане» з яким Дернівська сільрада прийде до Липин.До речі, щодо «приданого», то воно не найгірше – бюджет у 2,5 мільйона гривень, дитсадок, велика школа, яка має всі шанси стати опорною, бо до Липин від Дерно 28 кілометрів, амбулаторія і це лише частина досить непогано збереженої інфраструктури, окрім того залізниця поруч.Ще один «плюс», що значна частина території Дернівської сільради вкрита лісами, а віднедавна ці землі оподатковують, а гроші йдуть у місцевий бюджет.Як розповів Олександр Гуч, нині у них ставка цього податку 0,1% і лісівники сплатять до сільського бюджету десь 92 тисяч гривень на рік, хоча спершу встановили ставку більшу, але вирішили, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Встановивши мінімальну ставку тепер і гроші до бюджету надходитимуть, і неплатежів не буде, а лісівники далі господарюватимуть., консультант з бюджетних питань проекту «ПУЛЬС», похвалив за таке зважене рішення керівництво сільради і депутатів.Ще одне питання, яке обговорили під час виїзної консультації – призначення виборів, зокрема і в Липинській ОТГ, бо лише після їх проведення можна завершити процедуру приєднання Дернівської сільської ради. До речі, процес приєднання до Липинської ОТГ буде довготривалим, так як Дернівська сільрада не межує з нею. Тому приєднання відбудеться лише після приєднання до Липинської ОТГ Звірівської сільради.Як наголосив, консультант з правових питань, новий склад ЦВК має час для оголошення виборів в ОТГ до 12 жовтня, максимум до 20, щоб волевиявлення відбулося відповідно 23 чи 30 грудня.