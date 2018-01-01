Невідомий вкрав у волинянина дорогий доїльний апарат
Сьогодні, 08:15
У жителя села Стрільча Горохівського району вкрали дорогий доїльний апарат.
Про це пише Волинь-нова.
Сума завданих збитків – 7 тисяч гривень.
А у селі Підбереззя невідомі, пошкодивши замок вхідних дверей, із приміщення вкрали електродвигун вартістю 1 тисяча гривень, металевий візок, сокиру та металобрухт.
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Про це пише Волинь-нова.
Сума завданих збитків – 7 тисяч гривень.
А у селі Підбереззя невідомі, пошкодивши замок вхідних дверей, із приміщення вкрали електродвигун вартістю 1 тисяча гривень, металевий візок, сокиру та металобрухт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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