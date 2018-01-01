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Невідомий вкрав у волинянина дорогий доїльний апарат

Невідомий вкрав у волинянина дорогий доїльний апарат
У жителя села Стрільча Горохівського району вкрали дорогий доїльний апарат.

Про це пише Волинь-нова.

Сума завданих збитків – 7 тисяч гривень.

А у селі Підбереззя невідомі, пошкодивши замок вхідних дверей, із приміщення вкрали електродвигун вартістю 1 тисяча гривень, металевий візок, сокиру та металобрухт.

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Теги: крадіжка, Волинь, Горохівський район
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