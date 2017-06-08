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На Чернігівщині загорілися склади з боєприпасами: евакуювали 10 тисяч людей

На Чернігівщині загорілися склади з боєприпасами: евакуювали 10 тисяч людей
9 жовтня о 03:40 до ДСНС надійшла інформація про пожежу та вибухи на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області.

Про це інформує УНН із посиланням на сайт Державної служби України із надзвичайних ситуацій.

Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

«Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. До евакуації залучено автотранспорт. Евакуйовано близько 10 тис. осіб. З 04:22 закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено», — йдеться у повідомленні.

Організували роботу оперативного штабу. Підняли по тривозі підрозділи ДСНС, Нацполіції та Нацгвардії. У МВС створили оперативні резерви з Нацполіції та Нацгвардії. Також привели у готовність медичні літак і вертоліт та два літаки АН32-П.

До місця події направили 220 чоловік особового складу і 60 одиниць техніки ДСНС, у тому числі 21 піротехнічний розрахунок загальною чисельністю 105 чоловік та 39 одиниць техніки, посилені наряди Нацполіції із м. Києва та Київської області кількістю 150 осіб та Нацгвардії — 100 осіб з підготовленими бронегрупами для патрулювання місця події.

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Теги: склади, боєприпаси, пожежа, евакуація
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хочуть ще ядерну зброю. Схаменіться...
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