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Курс валют у Луцьку на 9 жовтня

Курс валют у Луцьку на 9 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.881, а продаж - 28.221.

Євро при купівлі становить - 31.980, при продажу - 32.657.

Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.433.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.075, продаж - 7.665.


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Теги: курс валют, Луцьк
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