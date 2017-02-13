вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині патрульні вночі зловили 25 водіїв, які перевищували швидкість

На Волині патрульні вночі зловили 25 водіїв, які перевищували швидкість
В селі Березовичі Володимир-Волинського району під час тестового використання приладу TruCam в нічний час виявили більше 25 порушень, пов'язаних з перевищенням допустимої швидкості.

Про це інформує Патрульна поліція Волині в Telegram.

Водіїв, які перевищили швидкість більше 20 км, зупинили, у них перевірили документи та зробили їм зауваження.

Відтак, винесли 4 постанови, а саме, 2 - за ч.6 ст.121КУпАП, 2 - за ч.5 ст.121 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, радар, водії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через вибухи на Чернігівщині закрили дороги: перелік
Сьогодні, 09:41
Через «Устилуг» хотіли провезти незадекларовані двигуни
Сьогодні, 09:30
На Волині патрульні вночі зловили 25 водіїв, які перевищували швидкість
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 9 жовтня
Сьогодні, 09:01
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
16 червень, 12:23
Луцькі патрульні затримали трьох п'яних водіїв Луцькі патрульні затримали трьох п'яних водіїв
13 лютий, 2017, 10:56
У Луцьку знову ловили п’яних водіїв У Луцьку знову ловили п’яних водіїв
03 жовтень, 2016, 11:47
За ніч у Луцьку затримали 4 нетверезих водіїв. ФОТО За ніч у Луцьку затримали 4 нетверезих водіїв. ФОТО
19 вересень, 2016, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через вибухи на Чернігівщині закрили дороги: перелік
Сьогодні, 09:41
 0
Через «Устилуг» хотіли провезти незадекларовані двигуни
Сьогодні, 09:30
 0
На Волині патрульні вночі зловили 25 водіїв, які перевищували швидкість
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 9 жовтня
Сьогодні, 09:01
 0
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Сьогодні, 08:49
 0
Медіа
відео
1/8