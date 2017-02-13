На Волині патрульні вночі зловили 25 водіїв, які перевищували швидкість

В селі Березовичі Володимир-Волинського району під час тестового використання приладу TruCam в нічний час виявили більше 25 порушень, пов'язаних з перевищенням допустимої швидкості.Про це інформує Патрульна поліція Волині в Telegram.Водіїв, які перевищили швидкість більше 20 км, зупинили, у них перевірили документи та зробили їм зауваження.Відтак, винесли 4 постанови, а саме, 2 - за ч.6 ст.121КУпАП, 2 - за ч.5 ст.121 КУпАП.