Через вибухи на Чернігівщині закрили дороги: перелік





Їх перелік оприлюднила прес-служба Укравтодору, - передає



Як зазначили в Укравтодорі, зона дії надзвичайної ситуації - 16 км.



Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомила про заборону руху наступними дорогами державного значення у зв'язку із НС:



заборонено рух дорогою Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні;

закрита дорога Т-25-27 Новий Биків - Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаєнки-Монастирища-Ічні;

закрито рух дорогою Т-25-24 Борзна-Ічня-Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дорогои Н-07 до Ічні.



"Станом на 6:30 вільний проїзд дорогами М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках... Для інформування учасників дорожнього руху встановлені відповідні попереджувальні дорожні знаки", - додали в Укравтодорі.



При цьому заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк нагадав, що "у зв’язку з надзвичайними подіями, які відбуваються в Чернігівській області, Ічнянський район, закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів".



"Укрзалізниця та Укравтодор, спільно з підрозділами МВС організовують маршрути об’їзду небезпечної зони. Пожежний потяг УЗ в повній готовності наразі перебуває на місці надзвичайної події, резервні пасажирські потяги готові до евакуації населення. Тримаємо ситуацію на постійному контролі", - додав Лавренюк.



Зі слів голови ДСНС Миколи Чечоткіна, станом на 7:30 проходить евакуація населення з зони можливого ураження поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області. "До евакуації залучено автотранспорт. Евакуйовано близько 10 тис. осіб", - нагадав Чечоткін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку вибухами під Ічнею у Чернігівській області заборонено рух низкою доріг державного значення.Їх перелік оприлюднила прес-служба Укравтодору, - передає УНН Як зазначили в Укравтодорі, зона дії надзвичайної ситуації - 16 км.Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомила про заборону руху наступними дорогами державного значення у зв'язку із НС:заборонено рух дорогою Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні;закрита дорога Т-25-27 Новий Биків - Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаєнки-Монастирища-Ічні;закрито рух дорогою Т-25-24 Борзна-Ічня-Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дорогои Н-07 до Ічні."Станом на 6:30 вільний проїзд дорогами М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках... Для інформування учасників дорожнього руху встановлені відповідні попереджувальні дорожні знаки", - додали в Укравтодорі.При цьому заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк нагадав, що "у зв’язку з надзвичайними подіями, які відбуваються в Чернігівській області, Ічнянський район, закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів"."Укрзалізниця та Укравтодор, спільно з підрозділами МВС організовують маршрути об’їзду небезпечної зони. Пожежний потяг УЗ в повній готовності наразі перебуває на місці надзвичайної події, резервні пасажирські потяги готові до евакуації населення. Тримаємо ситуацію на постійному контролі", - додав Лавренюк.Зі слів голови ДСНС Миколи Чечоткіна, станом на 7:30 проходить евакуація населення з зони можливого ураження поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області. "До евакуації залучено автотранспорт. Евакуйовано близько 10 тис. осіб", - нагадав Чечоткін.

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