Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України
Сьогодні, 10:16
Структурні підрозділи Луцької міської ради та громадські організації спільно напрацювали перелік заходів до Дня захисника України.
Про це йдеться в розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Перелік заходів:
13 жовтня:
11.00 - урочиста посвята в ліцеїсти вихованців КЗ «Луцький ліцей Луцької міської ради» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава»;
11.30 - вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань Антитерористичної операції на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;
14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;
14.00 - козацьке таборування на майданчику навпроти Палацу культури міста Луцька;
17.00 - проект гурту «Хорея Козацька» «De Libertate. ПРО СВОБОДУ» в Палаці культури міста Луцька.
14 жовтня:
09.00 - урочистості з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії (Театральний майдан);
10.00 - урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;
14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;
19.00 - смолоскипна хода з Київського майдану до Замкової площі;
20.00 - пісенна ватра на Замковій площі – виконання повстанських пісень, акустичні виступи.
Відтак, на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій міста вивісять державні прапори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Перелік заходів:
13 жовтня:
11.00 - урочиста посвята в ліцеїсти вихованців КЗ «Луцький ліцей Луцької міської ради» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава»;
11.30 - вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань Антитерористичної операції на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;
14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;
14.00 - козацьке таборування на майданчику навпроти Палацу культури міста Луцька;
17.00 - проект гурту «Хорея Козацька» «De Libertate. ПРО СВОБОДУ» в Палаці культури міста Луцька.
14 жовтня:
09.00 - урочистості з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії (Театральний майдан);
10.00 - урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;
14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;
19.00 - смолоскипна хода з Київського майдану до Замкової площі;
20.00 - пісенна ватра на Замковій площі – виконання повстанських пісень, акустичні виступи.
Відтак, на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій міста вивісять державні прапори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Буковині патрульні зловили п’янючого лучанина-водія
Сьогодні, 10:39
Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України
Сьогодні, 10:16
Через вибухи на Чернігівщині закрили дороги: перелік
Сьогодні, 09:41