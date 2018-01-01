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Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України

Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України
Структурні підрозділи Луцької міської ради та громадські організації спільно напрацювали перелік заходів до Дня захисника України.

Про це йдеться в розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Перелік заходів:

13 жовтня:

11.00 - урочиста посвята в ліцеїсти вихованців КЗ «Луцький ліцей Луцької міської ради» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава»;

11.30 - вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань Антитерористичної операції на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;

14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;

14.00 - козацьке таборування на майданчику навпроти Палацу культури міста Луцька;

17.00 - проект гурту «Хорея Козацька» «De Libertate. ПРО СВОБОДУ» в Палаці культури міста Луцька.

14 жовтня:

09.00 - урочистості з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії (Театральний майдан);

10.00 - урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;

14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;

19.00 - смолоскипна хода з Київського майдану до Замкової площі;

20.00 - пісенна ватра на Замковій площі – виконання повстанських пісень, акустичні виступи.

Відтак, на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій міста вивісять державні прапори.



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Теги: День захисника, Луцьк
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