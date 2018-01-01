Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України





Про це йдеться в розпорядженні опублікованому на сайті



Перелік заходів:



13 жовтня:



11.00 - урочиста посвята в ліцеїсти вихованців КЗ «Луцький ліцей Луцької міської ради» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава»;



11.30 - вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань Антитерористичної операції на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;



14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;



14.00 - козацьке таборування на майданчику навпроти Палацу культури міста Луцька;



17.00 - проект гурту «Хорея Козацька» «De Libertate. ПРО СВОБОДУ» в Палаці культури міста Луцька.



14 жовтня:



09.00 - урочистості з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії (Театральний майдан);



10.00 - урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;



14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;



19.00 - смолоскипна хода з Київського майдану до Замкової площі;



20.00 - пісенна ватра на Замковій площі – виконання повстанських пісень, акустичні виступи.



Відтак, на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій міста вивісять державні прапори.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Структурні підрозділи Луцької міської ради та громадські організації спільно напрацювали перелік заходів до Дня захисника України.Про це йдеться в розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради Перелік заходів:11.00 - урочиста посвята в ліцеїсти вихованців КЗ «Луцький ліцей Луцької міської ради» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава»;11.30 - вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань Антитерористичної операції на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;14.00 - козацьке таборування на майданчику навпроти Палацу культури міста Луцька;17.00 - проект гурту «Хорея Козацька» «De Libertate. ПРО СВОБОДУ» в Палаці культури міста Луцька.09.00 - урочистості з нагоди Дня захисника України та 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії (Театральний майдан);10.00 - урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;14.00 - І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані;19.00 - смолоскипна хода з Київського майдану до Замкової площі;20.00 - пісенна ватра на Замковій площі – виконання повстанських пісень, акустичні виступи.Відтак, на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій міста вивісять державні прапори.

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