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«То є руїна»: у Луцьку просять навести лад на одній із вулиць. ФОТО

«То є руїна»: у Луцьку просять навести лад на одній із вулиць. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна, 14 просять навести лад на тротуарі.

Відповідне звернення Ірина Кашуба написала на порталі Відкрите місто.

«Прошу привести в порядок дорогу та пішохідні доріжки по вул. Конякіна 14 (навпроти красивої споруди суду, поруч відділення Укрпошти)», 50 йдеться у дописі.

«Наразі то є руїна. Закласти біля суду все бруківкою кошти знайшли, то і відремонтувати 100 метрів шляху, для комфортного пересування авто і пішоходів не складе для вас труднощів», – переконана лучанка.
«То є руїна»: у Луцьку просять навести лад на одній із вулиць. ФОТО

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Теги: Луцьк, Конякіна, вулиця, ремонт, проблема, тротуар
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