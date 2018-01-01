«То є руїна»: у Луцьку просять навести лад на одній із вулиць. ФОТО





Відповідне звернення Ірина Кашуба написала на порталі



«Прошу привести в порядок дорогу та пішохідні доріжки по вул. Конякіна 14 (навпроти красивої споруди суду, поруч відділення Укрпошти)», 50 йдеться у дописі.



«Наразі то є руїна. Закласти біля суду все бруківкою кошти знайшли, то і відремонтувати 100 метрів шляху, для комфортного пересування авто і пішоходів не складе для вас труднощів», – переконана лучанка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна, 14 просять навести лад на тротуарі.Відповідне зверненнянаписала на порталі Відкрите місто «Прошу привести в порядок дорогу та пішохідні доріжки по вул. Конякіна 14 (навпроти красивої споруди суду, поруч відділення Укрпошти)», 50 йдеться у дописі.«Наразі то є руїна. Закласти біля суду все бруківкою кошти знайшли, то і відремонтувати 100 метрів шляху, для комфортного пересування авто і пішоходів не складе для вас труднощів», – переконана лучанка.

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