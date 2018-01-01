«То є руїна»: у Луцьку просять навести лад на одній із вулиць. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку на вулиці Конякіна, 14 просять навести лад на тротуарі.
Відповідне звернення Ірина Кашуба написала на порталі Відкрите місто.
«Прошу привести в порядок дорогу та пішохідні доріжки по вул. Конякіна 14 (навпроти красивої споруди суду, поруч відділення Укрпошти)», 50 йдеться у дописі.
«Наразі то є руїна. Закласти біля суду все бруківкою кошти знайшли, то і відремонтувати 100 метрів шляху, для комфортного пересування авто і пішоходів не складе для вас труднощів», – переконана лучанка.
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Відповідне звернення Ірина Кашуба написала на порталі Відкрите місто.
«Прошу привести в порядок дорогу та пішохідні доріжки по вул. Конякіна 14 (навпроти красивої споруди суду, поруч відділення Укрпошти)», 50 йдеться у дописі.
«Наразі то є руїна. Закласти біля суду все бруківкою кошти знайшли, то і відремонтувати 100 метрів шляху, для комфортного пересування авто і пішоходів не складе для вас труднощів», – переконана лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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