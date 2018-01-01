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На Буковині патрульні зловили п’янючого лучанина-водія

На Буковині патрульні зловили п’янючого лучанина-водія
У селі Мамаївці Кіцманського району п'яний лучанин "ганяв" на Mercedes.

Про це інформує Патрульна поліція Чернівецької області.

Відтак, правоохоронці з'ясували, що громадянин протягом чотирьох діб проживає у готельному номері та зловживає алкоголем. Згодом його за такі дії попросили звільнити приміщення. Громадянин сів за кермо та рушив до магазину, що знаходився неподалік, дорогою пошкодивши власне авто.

На виході з торгівельного центру чоловіка зупинили патрульні. 57-річний волинянин заперечувати не став, свою провину одразу визнав та надав пояснення, що керував транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Його слова підтвердив тест – 1,85 проміле, що у 9 разів перевищило допустиму норму. Також чоловік розповів, що в такому стані мав намір їхати до рідного міста Луцька.

Інспектори склали на водія протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).


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Теги: лучанин, патрульні, Буковина
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