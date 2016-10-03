Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах

У холодну і похмуру пору організм потребує більше калорій та вітамінів, аніж влітку. Тому заклади традиційно складають сезонні меню і найчастіше пропонують посмакувати стравами з гарбузом.У гарбузовій м’якоті містяться найважливіші мікроелементи — калій, кальцій, магній, фосфор. Є в ній і вітаміни В1, В2, В12, РР. Але особливо багатий гарбуз на провітамін А — бета-каротин, який захищає організм від шкідливого впливу навколишнього середовища, а клітини — від ракового переродження. Окрім того, гарбуз корисний при серцевих недугах, захворюваннях нирок та печінки, безсонні, атеросклерозі, застудних захворюваннях, подагрі, нервових розладах, проблемах із зором.Із напоїв рекомендують спробувати ягідні чаї або ж духмяні алкогольні напої.Тожзібрало осінні новинки з меню луцьких закладів.Відвідувачам кафе пропонують спробувати п’ять осінніх новинок. У меню – брускета з італійською салямі, руколою та гарбузом за 35 гривень, салат з прошуто, авокадо та гарбузом за 69 гривень, гарбузовий крем-суп з панчетою за 47 гривень, піца з грильованим гарбузом та італійською салямі за 99 гривень та сирники з гарбузовим джемом за 49 гривень.У меню закладу додали чимало нових позицій. Серед них є й сезонні. Зокрема, салат «Грильбуз», у якому поєднали мікс салату, грильовану курку, грильований гарбуз, грильовані печериці, медово-гірчичний соус, фету і гарбузове насіння. Коштує порція 69 гривень.Із перших страв лучанам та гостям міста пропонують спробувати крем-суп з гарбуза за 42 гривні.Піцерія пропонує поласувати стравами з гарбузом, буряком, козячим сиром чи баклажанами. У сезонному меню: карпачо з буряка (59 гривень), салат з козячим сиром (86 гривень), салат з сиром фета, грильованим буряком та горіховим соусом (62 гривні), салат з печеним гарбузом, руколою та пармською шинкою (53 гривні), салат з печеним гарбузом, курчам, сиром фета та насінням гарбуза (64 гривні), мальфатті з гарбузом, беконом та пармезаном (59 гривень) і суп з печеного баклажана (37 гривень).Зігрітися можна пряним глінтвейном за 43 гривні, пуншем з ромом за 58 гривень чи італійським шоколадом з червоним перцем за 36 гривень.У кафе можна спробувати салат з печеним гарбузом, американською гірчицею, маслинами, фетою, томатами та насінням гарбуза за 55 гривень, гарбузовий крем-суп за 52 гривні, свинний ошийок з гарбузовим кремом та смаженим насінням за 89 гривень, пасту з беконом, гарбузом, кукурудзою та смаженим насінням за 58 гривень та гарбуз з рожевим імбирем, мікс-салатом, фетою, фірмовим дресінгом, соусом Унагі та кунжутом за 52 гривні.Зігрітися у холодні осінні дні пропонують гарячими алкогольними напоями: класичним глінтвейном (50 гривень), глінтвейном «black currant» (58 гривень), глінтвейном «almоnd» (58 гривень), імбирно-яблучним ромом (75 гривень), гарячим «аперолем шприц» (75 гривень) або ж гарячим «єгерем» (75 гривень).В осінньому меню кафе – вітамінні чаї та нові варіації капучино і какао. Пропонують клієнтам спробувати обліпиховий, імбирний, журавлиновий, калиновий та малиновий чаї. Усі вартують 24 гривні.Любителям кави радять спробувати капучино на соєвому, мигдалевому або кокосовому молоці за 32 гривні, рожеве капучино за 26 гривень і какао зі спеціями за 15 гривень.З новинок у закладі – три десерти та два напої. Десерт «Шоколадні залицяння» вартує 45 гривень. До його складу входять: чорний шоколад, карамелізована груша, морозиво та мигдалеві пластівці. Поласувати можна й шоколадно-обліпиховим тортиком за 45 гривень.Випити тут можна пряний глінтвейн з яблуком, корицею, апельсином та гвоздикою за 37 гривень, або ж «Обліпиховий камрат» з обліпихою, апельсином, корицею, бад’яном та м’ятою за 37 гривень. Варто зауважити, що напої безалкогольні.Заклад також розробив «гарбузове» меню. Зі страв тут можна посмакувати салатом з гарбузом та сиром «Горгонзола» за 69 гривень, гарбузово-моркв’яним крем-супом з фрикадельками за 63 гривні, смаженими млинцями з гарбуза за 45 гривень або карпачо з гарбуза та прошуто за 69 гривень.У холодні осінні дні тут пропонують зігрітися гарячим лимонадом або ж глінтвейном. Вартує грейпфрутовий чи вишневий лимонад 32 гривні.Із глінтвейнів є класичний, білий за 36 гривень, пунш «яблуко-журавлина» за 36 гривень і глінтвейн «Наполеон» з коньяком за 39 гривень.Заклад також зробив акцент, додавши до страв гарбуз. В осінньому меню ресторану є салат з гарбузом, сиром «Гауда», беконом та соусом «Цезар» за 78 гривень, суп-рагу з качиним філе, гарбузом, селерою та вершками за 85 гривень, свинна вирізка sous-vide з овочами та горіховим соусом за 95 гривень. Із десертів клієнтам пропонують гарбузовий чізкейк, 100 грамів якого вартує 35 гривень.