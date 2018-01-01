Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:06
Сьогодні православний світ відзначає велике свято та вшановує пам'ять одного з 12 апостолів Івана Богослова.
Цей день має безліч різних заборон, а також прикмети, яких необхідно дотримуватися, - пише Вголос.
За легендою, одного разу Іоанн Богослов дивом перетворив на вправного живописця простого пастуха гусей. Тому в народі цього святого почитали як покровителя художників і іконописців.
У цей день молилися своєму небесному захиснику і просили про допомогу в справах і про натхнення. Шанують Іоанна і мандрівники, а церква називає його Божим мандрівником. Йому прийнято молитися при далекій дорозі і не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч або місцевість безлюдна, слід попросити захисту у Богослова. Той вбереже від нечистої сили, що живе по узбіччях доріг і залякує людей на перехрестях.
Іоан Богослов також був свідком воскресіння дочки Яіра і Преображення Господнього на Фаворі. Він був поруч з Христом під час Таємної Вечері і слідував за нас в Гефсиманському саду.
На іконах святого зображають з орлом, що символізує високий політ богословської думки.
* * *
За традицією люди на Івана пекли спеціальні пироги. Їх їсти не можна. Пироги виносили за село і роздавали перехожим. Перед цим молилися, щоб зустріти хорошу людину, з якою можна було б розділити хліб.
Як у будь-яке релігійне свято, на Івана Боголослова, не можна робити серйозну господарську роботу, а також будувати, копати, прибирати, прати, шити, в’язати, прасувати.
У свято не можна лихословити, лаятися з людьми, вживати алкогольні напої, бажано навіть не готувати щось серйозне до пізньої вечері.
У цей день забороняється різати овочі – урожай стане чорним і гнилим.
В першу половину дня працювати можна, а в другу – ні. У народі кажуть, що люди, які в цей день важко працюють – викличуть погану погоду.
На Івана Богослова не можна їсти часник і цибулю, бо всю зиму будуть снитися мертві.
У цей день можна передбачити, якою буде зима: якщо берези почнуть облітати – теплою, якщо осика скине зелене листя – холодною.
Іоанна Богослова – поминальний день. Сьогодні за душі померлих читали на кладовищі молитви і влаштовували обіди. Згадують також утоплеників, повісильників, мертвонароджених та загиблих на війні. Влаштовують великі обіди за померлі душі.
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Цей день має безліч різних заборон, а також прикмети, яких необхідно дотримуватися, - пише Вголос.
За легендою, одного разу Іоанн Богослов дивом перетворив на вправного живописця простого пастуха гусей. Тому в народі цього святого почитали як покровителя художників і іконописців.
У цей день молилися своєму небесному захиснику і просили про допомогу в справах і про натхнення. Шанують Іоанна і мандрівники, а церква називає його Божим мандрівником. Йому прийнято молитися при далекій дорозі і не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч або місцевість безлюдна, слід попросити захисту у Богослова. Той вбереже від нечистої сили, що живе по узбіччях доріг і залякує людей на перехрестях.
Іоан Богослов також був свідком воскресіння дочки Яіра і Преображення Господнього на Фаворі. Він був поруч з Христом під час Таємної Вечері і слідував за нас в Гефсиманському саду.
На іконах святого зображають з орлом, що символізує високий політ богословської думки.
* * *
За традицією люди на Івана пекли спеціальні пироги. Їх їсти не можна. Пироги виносили за село і роздавали перехожим. Перед цим молилися, щоб зустріти хорошу людину, з якою можна було б розділити хліб.
Як у будь-яке релігійне свято, на Івана Боголослова, не можна робити серйозну господарську роботу, а також будувати, копати, прибирати, прати, шити, в’язати, прасувати.
У свято не можна лихословити, лаятися з людьми, вживати алкогольні напої, бажано навіть не готувати щось серйозне до пізньої вечері.
У цей день забороняється різати овочі – урожай стане чорним і гнилим.
В першу половину дня працювати можна, а в другу – ні. У народі кажуть, що люди, які в цей день важко працюють – викличуть погану погоду.
На Івана Богослова не можна їсти часник і цибулю, бо всю зиму будуть снитися мертві.
У цей день можна передбачити, якою буде зима: якщо берези почнуть облітати – теплою, якщо осика скине зелене листя – холодною.
Іоанна Богослова – поминальний день. Сьогодні за душі померлих читали на кладовищі молитви і влаштовували обіди. Згадують також утоплеників, повісильників, мертвонароджених та загиблих на війні. Влаштовують великі обіди за померлі душі.
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