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Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день

Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день
Сьогодні православний світ відзначає велике свято та вшановує пам'ять одного з 12 апостолів Івана Богослова.

Цей день має безліч різних заборон, а також прикмети, яких необхідно дотримуватися, - пише Вголос.

За легендою, одного разу Іоанн Богослов дивом перетворив на вправного живописця простого пастуха гусей. Тому в народі цього святого почитали як покровителя художників і іконописців.

У цей день молилися своєму небесному захиснику і просили про допомогу в справах і про натхнення. Шанують Іоанна і мандрівники, а церква називає його Божим мандрівником. Йому прийнято молитися при далекій дорозі і не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч або місцевість безлюдна, слід попросити захисту у Богослова. Той вбереже від нечистої сили, що живе по узбіччях доріг і залякує людей на перехрестях.

Іоан Богослов також був свідком воскресіння дочки Яіра і Преображення Господнього на Фаворі. Він був поруч з Христом під час Таємної Вечері і слідував за нас в Гефсиманському саду.

На іконах святого зображають з орлом, що символізує високий політ богословської думки.

* * *

За традицією люди на Івана пекли спеціальні пироги. Їх їсти не можна. Пироги виносили за село і роздавали перехожим. Перед цим молилися, щоб зустріти хорошу людину, з якою можна було б розділити хліб.

Як у будь-яке релігійне свято, на Івана Боголослова, не можна робити серйозну господарську роботу, а також будувати, копати, прибирати, прати, шити, в’язати, прасувати.

У свято не можна лихословити, лаятися з людьми, вживати алкогольні напої, бажано навіть не готувати щось серйозне до пізньої вечері.

У цей день забороняється різати овочі – урожай стане чорним і гнилим.

В першу половину дня працювати можна, а в другу – ні. У народі кажуть, що люди, які в цей день важко працюють – викличуть погану погоду.

На Івана Богослова не можна їсти часник і цибулю, бо всю зиму будуть снитися мертві.

У цей день можна передбачити, якою буде зима: якщо берези почнуть облітати – теплою, якщо осика скине зелене листя – холодною.

Іоанна Богослова – поминальний день. Сьогодні за душі померлих читали на кладовищі молитви і влаштовували обіди. Згадують також утоплеників, повісильників, мертвонароджених та загиблих на війні. Влаштовують великі обіди за померлі душі.

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Теги: свято, забобони
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