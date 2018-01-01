Волинські рятувальники поїхали ліквідовувати катастрофу на Чернігівщину
Сьогодні, 11:17
Волинських рятувальників-піротехніків відправили в Чернігівську область.
Так, 9 жовтня відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області у складі 5 чоловік вирушило для виконання завдань за призначенням на Чернігівщину, - пише ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, о 03:30 трапилися пожежа та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі.
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Так, 9 жовтня відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області у складі 5 чоловік вирушило для виконання завдань за призначенням на Чернігівщину, - пише ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, о 03:30 трапилися пожежа та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі.
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