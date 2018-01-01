Волинські рятувальники поїхали ліквідовувати катастрофу на Чернігівщину





Так, 9 жовтня відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області у складі 5 чоловік вирушило для виконання завдань за призначенням на Чернігівщину, - пише ДСНС у Волинській області.



Нагадаємо, о 03:30





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