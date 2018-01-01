У Луцьку водію, який збив велосипедиста, залишили «права»

У Луцьку судили водія BMW, який збив велосипедиста – чоловікові присудили «умовне» без позбавлення права керувати транспортним засобом.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 3 жовтня.Інцидент трапився ще 1 серпня 2016 року. Близько 19:00 на вулиці Ковельській BMW на швидкості 98-102, 5 км/год збив велосипедиста. Чоловік отримав перелом руки, рану плеча, струс мозку, множинні поверхневі рани голови а також синці.Постраждалий свідчив, що переходив дорогу на «зебрі», ведучи велосипед збоку. Натомість спогади інших свідків розділилися: одні говорили, що чоловік перетинав дорогу на велосипеді та поза межами переходу, інші ж підтверджували, що велосипедист перебував у межах «зебри».Водій визнав свою вину, а також розповів, що після аварії відшкодував велосипедисту 2 тис. доларів США, та ще 10 тис. грн. сплатив протягом слідства. У вчиненому він розкаявся.Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді обмеження волі на строк 1,6 року без позбавлення права керування транспортними засобами. Та зрештою водія звільнили від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на аналогічний термін. Окрім того, він відшкодує 7,1 тис грн Луцькій міській клінічній лікарні, які спрямували на лікування потерпілого.Також суд частково задовольнив цивільний позов в інтересах потерпілого - з водія стягнуть 15 тисяч гривень моральної шкоди.Нагадаємо, у день інциденту, що машина, гальмуючи, протягла велосипедиста ще кількадесят метрів. Водій залишався на місці події, надавав першу медичну допомогу та був вкрай занепокоєний ситуацією, що склалася.