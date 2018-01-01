Яка зарплата у керівників Володимира-Волинського
Сьогодні, 14:01
Вже 5-ту каденцію поспіль Володимир-Волинський очолює Петро Саганюк. Окрім нього, в штаті Володимир-Волинської міської ради на посаді топ-менеджерів працює 3-є його заступників.
ІА "Конкурент" вирішило дізнатися, які заробітні плати отримали вищезгадані посадовці за перше півріччя 2018 року та подало відповідний запит.
Відповідно до отриманої інформації, найбільше заробили Петро Саганюк та його заступниця Лариса Куликова: 152 549 гривень та 125 745. До слова, в.о. міського голови у Луцьку Григорій Пустовіт заробив за перше півріччя 2018-го 191 662 гривень, а мер Ковеля Олег Кіндер – 158 963 гривень.
Повний перелік отриманих заробітних плат з січня по червень:
Волидимир-Волинський міський голова Петро Саганюк 152 549 (середня отримана зарплата за місяць – 25 424 гривень)
- Заступниця Володимир-Волинського міського голови Лариса Куликова 125 745 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 957 гривень)
- Секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський 110 790 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 18 465 гривень)
- Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук 105 774 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 17 629 гривень)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ІА "Конкурент" вирішило дізнатися, які заробітні плати отримали вищезгадані посадовці за перше півріччя 2018 року та подало відповідний запит.
Відповідно до отриманої інформації, найбільше заробили Петро Саганюк та його заступниця Лариса Куликова: 152 549 гривень та 125 745. До слова, в.о. міського голови у Луцьку Григорій Пустовіт заробив за перше півріччя 2018-го 191 662 гривень, а мер Ковеля Олег Кіндер – 158 963 гривень.
Повний перелік отриманих заробітних плат з січня по червень:
Волидимир-Волинський міський голова Петро Саганюк 152 549 (середня отримана зарплата за місяць – 25 424 гривень)
- Заступниця Володимир-Волинського міського голови Лариса Куликова 125 745 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 957 гривень)
- Секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський 110 790 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 18 465 гривень)
- Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук 105 774 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 17 629 гривень)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Тури за кордон для жителів Волині*
Сьогодні, 14:35
Яка зарплата у керівників Володимира-Волинського
Сьогодні, 14:01
На Волині виростили буряків-гігантів
Сьогодні, 13:53