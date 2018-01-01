Яка зарплата у керівників Володимира-Волинського

Петро Саганюк. Окрім нього, в штаті Володимир-Волинської міської ради на посаді топ-менеджерів працює 3-є його заступників.



ІА



Відповідно до отриманої інформації, найбільше заробили Петро Саганюк та його заступниця Лариса Куликова: 152 549 гривень та 125 745. До слова, в.о. міського голови у Луцьку Григорій Пустовіт заробив за перше півріччя 2018-го 191 662 гривень, а мер Ковеля Олег Кіндер – 158 963 гривень.



Повний перелік отриманих заробітних плат з січня по червень:



Волидимир-Волинський міський голова Петро Саганюк 152 549 (середня отримана зарплата за місяць – 25 424 гривень)

- Заступниця Володимир-Волинського міського голови Лариса Куликова 125 745 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 957 гривень)

- Секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський 110 790 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 18 465 гривень)

- Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук 105 774 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 17 629 гривень)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 5-ту каденцію поспіль Володимир-Волинський очолює. Окрім нього, в штаті Володимир-Волинської міської ради на посаді топ-менеджерів працює 3-є його заступників.ІА "Конкурент" вирішило дізнатися, які заробітні плати отримали вищезгадані посадовці за перше півріччя 2018 року та подало відповідний запит.Відповідно до отриманої інформації, найбільше заробили Петро Саганюк та його заступниця: 152 549 гривень та 125 745. До слова, в.о. міського голови у Луцькузаробив за перше півріччя 2018-го 191 662 гривень, а мер Ковеля Олег Кіндер – 158 963 гривень.Повний перелік отриманих заробітних плат з січня по червень:Волидимир-Волинський міський голова Петро Саганюк 152 549 (середня отримана зарплата за місяць – 25 424 гривень)- Заступниця Володимир-Волинського міського голови Лариса Куликова 125 745 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 957 гривень)- Секретар міської ради, заступник міського голови110 790 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 18 465 гривень)- Перший заступник міського голови105 774 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 17 629 гривень)

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