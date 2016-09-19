Волинські добрива експортують в Об’єднані Арабські Емірати
Сьогодні, 11:39
На Волині підприємство «Волиньсапрофос» займається видобуванням та переробкою сапропелю – мінеральні мули, які використовуються як поживна речовина для росту рослин.
Про це повідомили у Старовижівській райдержадміністрації.
Зі слів директора ТзОВ «Волиньсапрофос» Гончарова Едуарда підприємство розпочало видобуток та переробку сапропелю, застосовуючи при цьому новітні технології та сучасне обладнання.
Це добриво надзвичайно популярне в країнах Близького Сходу. Уже існують домовленості щодо експорту продукції в Об’єднані Арабські Емірати.
Також директор ТзОВ розповів, що крім своєї основної діяльності підприємство займається органічним рослинництвом, зокрема вирощуванням органічної малини. Цьогоріч засадили саджанців на території близько 4 гектарів.
Єдуард Гончаров повідомив, що підприємство отримало сертифікат від національного сертифікаційного органу — «Органік Стандарт» і відповідно до затверджених правил, на полях підприємства не використовують хімічних мінеральних добрив, а для боротьби зі шкідниками застосовують фізичні методи.
Крім того на підприємстві запустили лінію з виробництва паливних брикетів, які також експортуються в європейські країни.
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Про це повідомили у Старовижівській райдержадміністрації.
Зі слів директора ТзОВ «Волиньсапрофос» Гончарова Едуарда підприємство розпочало видобуток та переробку сапропелю, застосовуючи при цьому новітні технології та сучасне обладнання.
Це добриво надзвичайно популярне в країнах Близького Сходу. Уже існують домовленості щодо експорту продукції в Об’єднані Арабські Емірати.
Також директор ТзОВ розповів, що крім своєї основної діяльності підприємство займається органічним рослинництвом, зокрема вирощуванням органічної малини. Цьогоріч засадили саджанців на території близько 4 гектарів.
Єдуард Гончаров повідомив, що підприємство отримало сертифікат від національного сертифікаційного органу — «Органік Стандарт» і відповідно до затверджених правил, на полях підприємства не використовують хімічних мінеральних добрив, а для боротьби зі шкідниками застосовують фізичні методи.
Крім того на підприємстві запустили лінію з виробництва паливних брикетів, які також експортуються в європейські країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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