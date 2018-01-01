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У Луцьку через забіг перекриють центр міста

У Луцьку через забіг перекриють центр міста
У центрі Луцька 27 жовтня буде тимчасово перекрито рух транспорту.

Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.

Так, у зв’язку з проведенням забігу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом, який відбудеться 27 жовтня 2018 року, у цей день з 10.00 до 11.00 год буде перекрито рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан, проспект Волі, вулиця Шопена, вул. Івана Огієнка, вул. Клима Савура, вул. Задворецька, Київський майдан, проспект Волі.







Відділ інформаційної роботи міської ради

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Теги: рух, обмеження, транспорт
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