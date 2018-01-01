У Луцьку через забіг перекриють центр міста





Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.



Так, у зв’язку з проведенням забігу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом, який відбудеться 27 жовтня 2018 року, у цей день з 10.00 до 11.00 год буде перекрито рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан, проспект Волі, вулиця Шопена, вул. Івана Огієнка, вул. Клима Савура, вул. Задворецька, Київський майдан, проспект Волі.















Відділ інформаційної роботи міської ради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька 27 жовтня буде тимчасово перекрито рух транспорту.Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.Так, у зв’язку з проведенням забігу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом, який відбудеться 27 жовтня 2018 року, у цей день з 10.00 до 11.00 год буде перекрито рух транспорту за таким маршрутом: Театральний майдан, проспект Волі, вулиця Шопена, вул. Івана Огієнка, вул. Клима Савура, вул. Задворецька, Київський майдан, проспект Волі.Відділ інформаційної роботи міської ради

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