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Волинянин переміг на Київському півмарафоні

Волинянин переміг на Київському півмарафоні
Ковельчанин став переможцем півмарафону в Києві.

Ковельський бігун Сергій Марчук переміг на півмарафонській дистанції Київського марафону 9th Wizz Air Kyiv City Marathon, - про це повідомили у Іедерації легкої атлетики Волинської області.

Марчук пробіг 21,0975 км за 1 год. 11 хв. 32 с і майже на хвилину перегнав найближчого суперника.

Це був другий впродовж місяця виступ Марчука у півмарфонах. На початку вересня Сергій був третім на Космічному півмарафоні у Житомирі.

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Теги: спорт, марафон, легка атлетика
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