Волинянин переміг на Київському півмарафоні

Ковельчанин став переможцем півмарафону в Києві.Ковельський бігунпереміг на півмарафонській дистанції Київського марафону 9th Wizz Air Kyiv City Marathon, - про це повідомили у Іедерації легкої атлетики Волинської області.Марчук пробіг 21,0975 км за 1 год. 11 хв. 32 с і майже на хвилину перегнав найближчого суперника.Це був другий впродовж місяця виступ Марчука у півмарфонах. На початку вересня Сергій був третім на Космічному півмарафоні у Житомирі.