Волинянин переміг на Київському півмарафоні
Сьогодні, 11:46
Ковельчанин став переможцем півмарафону в Києві.
Ковельський бігун Сергій Марчук переміг на півмарафонській дистанції Київського марафону 9th Wizz Air Kyiv City Marathon, - про це повідомили у Іедерації легкої атлетики Волинської області.
Марчук пробіг 21,0975 км за 1 год. 11 хв. 32 с і майже на хвилину перегнав найближчого суперника.
Це був другий впродовж місяця виступ Марчука у півмарфонах. На початку вересня Сергій був третім на Космічному півмарафоні у Житомирі.
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Ковельський бігун Сергій Марчук переміг на півмарафонській дистанції Київського марафону 9th Wizz Air Kyiv City Marathon, - про це повідомили у Іедерації легкої атлетики Волинської області.
Марчук пробіг 21,0975 км за 1 год. 11 хв. 32 с і майже на хвилину перегнав найближчого суперника.
Це був другий впродовж місяця виступ Марчука у півмарфонах. На початку вересня Сергій був третім на Космічному півмарафоні у Житомирі.
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