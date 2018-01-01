Тури за кордон для жителів Волині*





Пляжний відпочинок "все включено"



Туреччина і Єгипет міцно займають лідируючі місця в списку улюблених українцями країн для відпочинку. А все тому, що за порівняно невелику вартість ви отримуєте повний набір:

• авіапереліт в обидва боки;

• проживання в обраному готелі;

• трансфер в аеропорт;

• харчування по системі "все включено";

• медичну страховку.



У готелях вас чекатимуть комфортабельні номери, анімаційна програма і навіть власний пляж. Наявність таких умов особливо важливо, коли відпочиваєш з дітьми.







Єгипет



Яскраві пейзажі Червоного моря, спекотне сонце і стародавні пам'ятки. Все це ви знайдете в Єгипті. Тут можна чудово проводити час на пляжі, або досліджувати підводний світ і його мешканців. А можна, озброївшись зручним одягом, взуттям та достатнім запасом води відправитися в справжній світ Стародавнього Єгипту, де оживають розповіді про фараонів і єгипетських богів.



Вибір курорту залежить від того, що більше за все ви хочете отримати від відпочинку. Якщо в планах релакс на піщаному узбережжі, де вхід в море буде пологим - радимо вибирати курорти: Хургада, Сахл Хашиш, Сафага. Якщо ж основна мета - щоденне плавання з аквалангом - їдьте в Шарм-ель-Шейх або в Марса-Алам. У Хургаді вам не знадобиться спеціальне взуття для входу в море, а ось в Шарм-ель-Шейху таке не завадить. З Шарм-ель-Шейха зручно добиратися на екскурсії в Ізраїль і Йорданію. Курорт Марса-Алам - це знахідка для любителів підводного плавання. У місцевих водах ховаються цілі коралові сади, печери і гроти, повні дивовижних морських мешканців.



5 причин вирушити на відпочинок в Єгипет:



• м'який клімат і можливість відпочинку в будь-який час року. Кращий період для відпочинку на пляжі - осінь і весна. Найбільш вдалий час для відвідування екскурсій - зима;

• унікальний підводний світ. В Єгипет приїжджають дайвери з усього світу. Єгипет не поступається за красою знаменитим Мальдивам або Маврикію;

• цікаві розваги на будь-який смак. Крім різних культурних екскурсій, ви можете розважитися, покатавшись на квадроциклах по пустелі, або ж відправитися в аквапарк;

• готелі облаштовані всією необхідною інфраструктурою. На території свого готелю ви знайдете: фітнес-центр, спа-центр, дайвінг-центр, школу серфінгу і багато іншого. Звичайно, кількість послуг залежить від категорії і вартості готелю;

• можливість відпочити всією сім'єю. Так-так, практично всі готелі Єгипту орієнтовані на сімейний відпочинок. Тут передбачено все найнеобхідніше для вашої дитини: дитяче ліжечко, міні-клуби, послуги няні (платно), дитячі басейни, водні гірки і т.д.

• Замовляйте тури в Єгипет з вильотом з Києва, Львова та інших міст України



Тропічна екзотика: відпочинок в Таїланді



Якщо ж Туреччина і Єгипет уже давним давно приїлися, і вам хочеться чогось нового і незвіданого, - вирушайте до Таїланду. Країна тисячі посмішок подарує вам незабутній відпочинок. Таїланд - це перш за все яскрава природа і унікальна культура. З перших днів відпочинку ви відчуєте гостинність та доброзичливість місцевих жителів. Відпочинок в Таїланді - це калейдоскоп вражень і емоцій.







Чому варто вирушити на відпочинок до Таїланду:



• різноманітність курортів для всіх категорій туристів. У Таїланді можна весело відпочити компанією друзів, поодинці, з коханою людиною або всією сім'єю. Залежно від того, який тип відпочинку ви віддаєте перевагу - слід вибирати і курорт;

• можливість влаштувати літо посеред холодної зими. Сезон в країні триває з листопада по квітень;

• познайомитися з тайською кухнею, покуштувати знамениті страви том ям і пад тай, дізнатися назви цікавих екзотичних фруктів і, звичайно ж, їх спробувати;

• відвідати райське місце, що стало культовим завдяки фільму "Пляж";

• спробувати знаменитий тайський масаж і його розслабляючий ефект;

• у вас буде можливість погодувати маленьких слоненят прямо з рук;

• ви доторкнетеся до старовинної культури та побачите безліч пам'ятників тайської архітектури.









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