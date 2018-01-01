На Волині через «п'яне» парі жінка випала з 4-го поверху





Проте телевізійний кабель не витримав, жінка впала і з травмами потрапила у Володимир-Волинське ТМО, - пише



Як повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, випадок трапився 7 жовтня після 2 години ночі.



Жінки випивали і поспорили, що одна з них спуститься по телевізійному кабелі з 5-го поверху будівлі. Проте кабель не витримав і жінка 1988 року народження, мешканка села Затурці, Локачинського району, впала з висоти 4-го поверху і отримала численні забої та переломи.



Потерпілу доставили у хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.



У поліції заявляють, що травми жінка отримала з необережності в стані алкогольного сп'яніння.

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