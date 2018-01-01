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На Волині через «п'яне» парі жінка випала з 4-го поверху

На Волині через «п'яне» парі жінка випала з 4-го поверху
У Володимирі-Волинському жінка побилася об заклад з подругою, що по телевізійному кабелю спуститься з 5-го поверху будинку.

Проте телевізійний кабель не витримав, жінка впала і з травмами потрапила у Володимир-Волинське ТМО, - пише Район.Володимир-Волинський.

Як повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, випадок трапився 7 жовтня після 2 години ночі.

Жінки випивали і поспорили, що одна з них спуститься по телевізійному кабелі з 5-го поверху будівлі. Проте кабель не витримав і жінка 1988 року народження, мешканка села Затурці, Локачинського району, впала з висоти 4-го поверху і отримала численні забої та переломи.

Потерпілу доставили у хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.

У поліції заявляють, що травми жінка отримала з необережності в стані алкогольного сп'яніння.

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Теги: падіння, травми, Володимир
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