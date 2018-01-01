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Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця

Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця
Судитимуть двох волинян, які побили мешканця Нововолинська й залишили його помирати.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома мешканцями шахтарського міста хуліганства, розбою, викрадення офіційного документу з корисливих мотивів, а також заподіяння ними громадянину умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, й завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Подія вразила Нововолинськ. Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою 8 липня 2018 року знайшли на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції.

У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що до його побиття причетні 40-річний та 19-річний мешканці шахтарського міста.

Після опівночі 8 липня зловмисники, вийшовши із автомобіля, накинулися на чоловіка, який переходив вулицю, й почали його бити.

При цьому вони відібрали у потерпілого срібний перстень, гроші та банківську картку, з якої потім намагалися зняти готівку.

Коли жертва впала, нападники продовжували завдавати їй ударів по голові.

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Непритомного потерпілого зловмисники залишили на узбіччі дороги, хоч і усвідомлювали, що без медичної допомоги він може померти.
Помер чоловік 12 липня 2018 року у лікарні.

Нападників же тепер обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 КК України.
Міру покарання їм обере суд.

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Теги: афганець, смерть, Нововолинськ
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