Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця
Сьогодні, 12:20
Судитимуть двох волинян, які побили мешканця Нововолинська й залишили його помирати.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома мешканцями шахтарського міста хуліганства, розбою, викрадення офіційного документу з корисливих мотивів, а також заподіяння ними громадянину умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, й завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Подія вразила Нововолинськ. Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою 8 липня 2018 року знайшли на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції.
У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що до його побиття причетні 40-річний та 19-річний мешканці шахтарського міста.
Після опівночі 8 липня зловмисники, вийшовши із автомобіля, накинулися на чоловіка, який переходив вулицю, й почали його бити.
При цьому вони відібрали у потерпілого срібний перстень, гроші та банківську картку, з якої потім намагалися зняти готівку.
Коли жертва впала, нападники продовжували завдавати їй ударів по голові.
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Непритомного потерпілого зловмисники залишили на узбіччі дороги, хоч і усвідомлювали, що без медичної допомоги він може померти.
Помер чоловік 12 липня 2018 року у лікарні.
Нападників же тепер обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 КК України.
Міру покарання їм обере суд.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома мешканцями шахтарського міста хуліганства, розбою, викрадення офіційного документу з корисливих мотивів, а також заподіяння ними громадянину умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, й завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Подія вразила Нововолинськ. Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою 8 липня 2018 року знайшли на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції.
У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що до його побиття причетні 40-річний та 19-річний мешканці шахтарського міста.
Після опівночі 8 липня зловмисники, вийшовши із автомобіля, накинулися на чоловіка, який переходив вулицю, й почали його бити.
При цьому вони відібрали у потерпілого срібний перстень, гроші та банківську картку, з якої потім намагалися зняти готівку.
Коли жертва впала, нападники продовжували завдавати їй ударів по голові.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сильно побитого у Нововолинську чоловіка опізнали
Непритомного потерпілого зловмисники залишили на узбіччі дороги, хоч і усвідомлювали, що без медичної допомоги він може померти.
Помер чоловік 12 липня 2018 року у лікарні.
Нападників же тепер обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 КК України.
Міру покарання їм обере суд.
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