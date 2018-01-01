На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Волинські правоохоронці розшукують Корецького Олександра Сергійовича, якого підозрюють у скоєнні грабежу.
Чоловік – 1985 року народження, пишуть у прес-службі ГУНП у Волинської області.
Волинянину повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Розшукуваний переховується від органів слідства.
Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 242295, (0332) 244298 або на лінію «102».
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Чоловік – 1985 року народження, пишуть у прес-службі ГУНП у Волинської області.
Волинянину повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Розшукуваний переховується від органів слідства.
Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 242295, (0332) 244298 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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