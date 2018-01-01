вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Корецького Олександра Сергійовича, якого підозрюють у скоєнні грабежу.

Чоловік – 1985 року народження, пишуть у прес-службі ГУНП у Волинської області.

Волинянину повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Розшукуваний переховується від органів слідства.

Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 242295, (0332) 244298 або на лінію «102».
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері
Сьогодні, 12:40
Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми
Сьогодні, 12:39
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця
Сьогодні, 12:20
У Луцьку водію, який збив велосипедиста, залишили «права»
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО Розшукують волинянку, яка три роки тому вийшла з дому і не повернулась. ФОТО
03 жовтень, 16:09
Волиняни пішли за грибами і зникли Волиняни пішли за грибами і зникли
02 жовтень, 09:55
Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО
17 вересень, 16:02
Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО
23 серпень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як будують наймасштабніший житловий комплекс Луцька*
Сьогодні, 12:50
 0
У мотелі біля Луцька молодик «напав» на двері
Сьогодні, 12:40
 0
Бив ногами і змушував стояти на колінах: як вихователь знущався над дітьми
Сьогодні, 12:39
 0
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
Судитимуть двох волинян, які побили і залишили помирати афганця
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8