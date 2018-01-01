На Волині розшукують грабіжника. ФОТО

Корецького Олександра Сергійовича, якого підозрюють у скоєнні грабежу.



Чоловік – 1985 року народження, пишуть у прес-службі ГУНП у Волинської області.



Волинянину повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.



Розшукуваний переховується від органів слідства.



Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 242295, (0332) 244298 або на лінію «102».



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